Mann (46) mit Messer verletzt – zweiter Täter flüchtig

Hannover

Nach Mitteilungen der Polizei ist es am Dienstagmorgen in der Innenstadt an der Nordmannpassage zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Bei Streitigkeiten mit zwei Personen ist ein 46-jähriger Mann durch ein Messer verletzt worden, einen Täter hat die Polizei festnehmen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 46-jährige Mann aus Neustadt am Rübenberge sowie sein 47-jähriger Begleiter, der ebenfalls aus Neustadt kommt, gegen 3 Uhr morgens in der Innenstadt von Hannover unterwegs. An der Nordmannpassage kam es mit einem 28-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann aus ebenfalls bisher ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten. In dessen Verlauf wurde der 46-jährige Neustädter durch den 28-Jährigen mit einem Messer verletzt. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 47-jährige Begleiter wurde ebenfalls leicht verletzt, als er durch den zweiten Täter mit Bauschutt beworfen wurde, so die Polizei.

Anzeige

Zweiter Täter trug rote Rose und rote Jacke

Alarmierten Beamte konnte den 28-jährigen Täter noch vor Ort festgenommen, er soll am Mittwoch, einem Haftrichter vorgeführt werden. Der zweite Täter hingegen ist flüchtig. Er ist etwa 1,80 Meter groß, wird auf 30 Jahre geschätzt, hat lockige, kurze dunkle Haare und ist von schlanker Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine rote Hose und eine rote Jacke, so die Polizei.

Weitere NP+ Artikel

Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes haben die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 55 55 entgegen.

Von Andreas Voigt