Hannover

Protest in der Mittagspause: 60 Beschäftigte der Dasan Zhone Solutions (DZS) ,ehemals Keymile, haben am Montag vor dem Firmensitz in Hannover Perspektiven und ein faires Abfindungsangebot des Arbeitgebers gefordert. Verhandlungen über einen Sozialplan laufen.

Anfang März hatte die Geschäftsführung der DZS mitgeteilt, dass der Standort in seiner jetzigen Form zum Jahresende geschlossen werden soll. Management, Betriebsrat und IG Metall reden über einen Interessenausgleich. Vorschläge des Betriebsrates, die Produktion zu verkaufen und Fragen, warum Kaufangebote abgelehnt wurden, blieben aber ebenso unbeantwortet wie Fragen nach dem wirtschaftlichen Nutzen des Vorhabens, so die IG Metall.

Transfergesellschaft abgelehnt

Der Arbeitgeber habe dem Betriebsrat ein unterdurchschnittliches Abfindungsangebot unterbreitet, so die IG Metall. Er lehne eine sogenannte Transfergesellschaft zur Qualifizierung der 95 von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten kategorisch ab. Aus Unternehmenskreisen sei berichtet worden, dass die Patronatserklärung der US-amerikanisch/südkoreanischen Muttergesellschaft Anfang März 2021 so abgeändert worden sei, dass Kosten eines Sozialplanes nicht mehr durch diese gedeckt werden.

Die Gewerkschaft kritisiert das Verhalten als unsoziale „gegenüber den Mitarbeitern, die teilweise seit Jahrzehnten im Unternehmen arbeiten. Die Entscheidung werde schwere ökonomische Folgen für das Unternehmen haben wird. Unternehmensintern wird in Fachabteilungen bereits von verbrannter Erde auf dem europäischen Markt gesprochen. Erste Nachfragen von Kunden, ob die Verträge eingehalten werden können, soll es bereits gegeben haben.

„Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter“

„Die Schließung des Unternehmens ist aus Sicht der IG Metall bar jeder ökonomischer Vernunft. Dies macht der Arbeitgeber auch in seinem Aussagen während der Verhandlungen deutlich, in dem er sagt, dass die Entscheidung nicht wirtschaftlicher, sondern strategischer Art sei. Der Umgang mit den Beschäftigten und das unterbreitete Angebot ist eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten,“ sagt Thadeus Mainka, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Metall Hannover. Er kündigt weiteren Protest an.

Von Vera König