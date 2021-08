Hannover

Was wäre, wenn ...? Wer für das höchste Amt in dieser Region kandidiert (neben dem des hannoversche OB), sollte sich darüber so schnell wie möglich Gedanken machen. Steffen Krach (SPD), der die Nachfolge von Regionspräsident Hauke Jagau antreten will, hat für den Fall seiner Wahl einen 100-Tage-Plan. Ganz obenan auf seiner Agenda stehen Kinder.

Der Noch-Staatssekretär in Berlin, den die Parteigremien vor 327 Tagen nominiert haben, sieht die Region als Vorbild. Sie könne die Nr. 1 im bundesweiten Vergleich sein, nicht mit allen Themen spitze, aber supererfolgreich in der Gemengelage.

Kostenlos Schwimmen lernen

Die drei Themenfelder, die Krach sofort anpacken will, sind Hochwasserschutz („Vor dem Hintergrund der beschleunigten Klimakrise duldet das keinen Aufschub“) sowie Unterstützung für Familien und Kinder. Eines seiner im Wahlkampf gemachten Versprechen werde er sofort umsetzen – kostenlosen Schwimmunterricht für Fünf- bis Siebenjährige. Mit Schulen, Sport, aber auch Kulturvereinen soll außerdem ein Konzept „Fit-Aktiv-Hannover“ umgesetzt werde. Mit Schnupperkursen, egal ob für Fußball, Tennis oder Schlagzeug.

Eine Ausbildungs- und Übernahmegarantie für junge Leute soll deren Chancen stärken. Sozialpartner, Handwerk sowie Industrie- und Handelskammer sieht Krach mit im Boot für Aufschwung und Beschäftigung. „Tolle Unternehmen, regional wie international“ und 14 Berufsbildende Schulen bildeten die Grundlage für gute Ausbildung.

Solaranlagen auf die Dächer der Region

Beim Thema Klimaschutz setzt sich Krach für ein regelmäßiges Monitoring ein. Jeder politische Beschuss, jede Verfügung müsse nicht nur auf Kosten und Folgen für die Gleichstellung der Geschlechter untersucht werden, sondern eben auch auf Klimaneutralität. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit schon soll ein Plan für Solaranlagen auf den Dächern aller kommunalen Gebäude entstehen.

Weitere Impfangebote gegen Corona, Neuanfang aus der Pandemie für die Kultur, Unterstützung für Gastronomie und Hotelgewerbe folgen fürs Leistungsspektrum. Weil Krach Hannover nicht in den nächsten Monaten wieder als Standort großer Messen sieht, soll das neu geschaffene Veranstaltungsbüro neue Kongresse und kleinere Events akquirieren.

Mit dem Bürgerbus unterwegs

„Politik braucht Nähe“, findet der SPD-Kandidat, der wahrscheinlich mittlerweile auf jedem Wochenmarkt in der Region zu Gast war und für sich geworben hat. Die direkte Begegnung mit Bürgern und Bürgerinnen, die Möglichkeit, auf Probleme hingewiesen zu werden und ansprechbar für alle zu sein, hat ihn zu einem Novum begeistert. „Mit einem Bürgerbus will ich regelmäßig in einer Stadt der Region für Sprechstunden da sein.“ Außerdem plant er offene Online-Bürgerkonferenzen alle drei Monate.

