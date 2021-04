Hannover

Dass Mathias Jahn mit Kindern gut kann, wird schnell klar, wenn er von ihnen erzählt. Nicht nur von der eigenen Tochter und von seinen zwei Enkelkindern, die der 47-Jährige bereits hat. Dass Mathias Jahn nun sozialpädagogischer Assistent (Kinderpfleger) werden kann, um dann mit Kindern arbeiten zu können, das verdankt er seiner Disziplin und Verantwortungsbereitschaft sowie engagierten Menschen, die in Behörden sitzen. Menschen, wie seiner Fallmanagerin Annette Michaelis und der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Elke Heinrichs, die beide im Jobcenter arbeiten. Und die sich nicht an furchtbar komplizierten bürokratischen Regeln stören, sondern sie nutzen und ausweiten, um Menschen wie Jahn zu dem Job zu verhelfen, den er sich am meisten gewünscht hat.

Aber von vorn: Bereits mit 19 Jahren wird Mathias Jahn Vater. „Dadurch war die Lebensplanung erst einmal verbaut“, so der Hannoveraner, „zumal ich ständig dafür kämpfen musste, meine Tochter zu sehen und eine Beziehung zu ihr aufbauen zu können“. Der junge Mann mit qualifiziertem Hauptschulabschluss steckt viel Energie in diesen privaten Kampf, jobbt hier und da und wird schließlich ab dem 23. Lebensjahr Pflegehelfer. Das macht ihm Freude, ist aber auch sehr stressig und voller Grenzen. „Die Altenpflege ist sehr reguliert und man hat wenig Spielräume, um zu helfen. Das zermürbt“, sagt er, der in seinem Job zeitweise sogar Verantwortung übertragen bekommt, für die er gar nicht ausgebildet ist.

Die richtigen Fragen gestellt

Irgendwann wird alles zu viel, vor sechs Jahren erleidet Jahn einen Burn-out. Nichts geht mehr – bis er im Jobcenter auf Fallmanagerin Annette Michaelis trifft. „Das war ein Segen“, sagt Jahn. „Sie hatte alles um mich herum sondiert, mir Fragen gestellt, die bisher keiner stellte und mir einen Jobcoach an die Seite gestellt, das war eine superspitzenmäßige Beratung.“

Nach Kompetenzen und Ressourcen gesucht

Das ist ihr Job: Fallmanagerinnen und Fallmanager sind nicht für die Arbeitsvermittlung da, sondern für jene, die lange arbeitslos sind, die ihre Hindernisse für den Arbeitsmarkt im ganz persönlichen Päckchen tragen, denen auch manchmal das Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl fehlt, sich ihrer eigenen Kompetenzen und Ressourcen klar zu sein. Kompetenzen wie „Kümmern können“, Bereitschaft zur Verantwortung übernehmen, Empathie für andere zu entwickeln etwa.

„Es war schnell klar, dass Herr Jahn viele Ressourcen und Kompetenzen hat und richtig gut in den sozialen Bereich passen würde“, sagt die studierte Sozialpädagogin Michaelis. „Schließlich hat er seine Chancen genutzt und ist auch ein gutes Vorbild für andere.“ Er habe alles mit Bravour geliefert.

Auch das: Zum Hineinschnuppern nahm Jahn gern einen Ein-Euro-Job an, der ihn in die Jugendarbeit brachte. Bei den „Wellenbrechern“ und „Atlantis“, Jugendeinrichtungen der AWO, zog er insgesamt drei Jahre diese für viele lästige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Jobcenters durch. „Ich bin wahrscheinlich der längste Ein-Euro-Jobber Deutschlands“, sagt er lachend. Aber auch: „Das war die Initialzündung“.

Fehlenden Schulabschluss nebenbei nachgeholt

Die Frage blieb zunächst, wie man Jahn in professionelle soziale Arbeit bringen könnte. Sozialpädagogik bedarf eines Studiums, der Beruf des sozialpädagogischen Assistenten – früher etwas respektlos Kindergärtner genannt – fordert mindestens einen Realschulabschluss. Keine Frage für Jahn, dann musste eben der Realschulabschluss her – und so drückte er neben der Jugendarbeit ab 2018 die Schulbank in der Volkshochschule. Zuletzt unter Corona-Bedingungen. Im November 2020 erhielt er die qualifizierte Mittlere Reife. „Dadurch hatte ich zwei Jahre lang schon öfter 14-Stunden-Tage“, sagt er mit durchaus etwas Stolz in der Stimme.

Hohe bürokratische Hürden

Nun hätte sich eigentlich die nächste Hürde – eine komplizierte bürokratische – aufgetan, um die Ausbildung antreten zu können. Jemand in einem Alter wie Mathias Jahn hätte kein Bafög beziehen können, gleichzeitig wäre aber bei einer schulischen Ausbildung die Grundsicherung weggefallen. Das ist beileibe kein neues Problem und hier kommt Elke Heinrichs ins Spiel. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitete bereits seit zwei Jahren in einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe der Region an Lösungsansätzen.

Elke Heinrichs Quelle: Jobcenter

Schließlich entstand die Idee für ein Modellprojekt und dieses wurde in Abstimmung mit dem Kultusministerium und der Landesschulbehörde 2020 initiiert. Die schulische Ausbildung läuft hier als verkürzte Umschulung, kann so unter anderem mit Bildungsgutscheinen gefördert werden. Heinrichs: „Neben der Grundsicherung werden auch schulische Ausgaben wie Bücher vom Jobcenter bezahlt.“ Sie macht klar: „Dieses Modellprojekt ist eine Art der Teilqualifizierung.“ Diese Form gebe es bereits in einigen betrieblichen Ausbildungsberufen, zum Beispiel im Einzelhandel. Man erreiche über die Qualifizierung ein Teilziel auf dem Weg zu einer kompletten Ausbildung. Die Rechnung: „Das Teilziel lässt sich in kurzer Zeit erreichen und macht Lust auf mehr.“

Praktikaplätze fehlen noch

In der Praxis sieht es so aus: Die erste Gruppe in der Anna-Siemsen-Schule mit derzeit 17 Teilnehmenden sei gestartet, berichtet Heinrichs. Seit Februar dieses Jahres drückt Mathias Jahn also in der Anna-Siemsen-Schule bei ihm in der Nordstadt um die Ecke nicht nur als der erste, sondern auch bisher einziger Mann in seiner 17-köpfigen Klasse die Schulbank. Nach etwas mehr als einem Jahr wird er dann auf die berufsbegleitende Alice-Salomon-Schule wechseln, dazu kommen zwei Praktika in Kitas oder Krippen, die noch von ihm und seinen Schulkameradinnen gesucht werden.

Annette Michaelis ist wie Elke Heinrichs klar, dass der 47-jährige „Kümmerer“ Jahn seinen Weg gehen wird. „Der wird hundertprozentig einen Job bekommen, gerade Männer sind hier sehr gefragt.“ Alle drei hoffen, dass sich das Modellprojekt verstetigt. „Es ist für so viele Menschen eine Chance“, sagt Michaelis, für Frauen und Männer ab 30 Jahre, für geflüchtete Menschen, für Frauen, die nach langer Familienarbeit zurück – oder überhaupt – in den Beruf gehen wollen. „Und es ist eine Chance für die Gesellschaft. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist.“

Von Petra Rückerl