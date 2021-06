Hannover

Mit unerlaubtem Blaulicht durch Hannover: Ein 54 Jahre alter Mann ist am späten Freitagabend mit verbotenem Blaulicht an seinem Fahrzeug durch Hannover gefahren und hatte dabei mehrere Kreuzungen bei Rot überquert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde noch am Abend geschnappt.

Zeugen hatten die Polizei am Freitag gegen 21.30 Uhr über eine Auseinandersetzung mit einem Autofahrer informiert. Nachdem der Telefonanruf erfolgt sei, habe sich der 54-Jährige in sein Auto gesetzt, ein Blaulicht auf das Armaturenbrett gelegt und sei davongefahren. Die Zeugen fuhren hinterher und gaben der Polizei am Telefon den jeweiligen Standort durch, so konnten die Beamten dem Mann folgen. Während der Fahrt habe der 54-Jährige mehrere rote Ampeln ignoriert und beschleunigte seinen BMW auf bis zu Tempo 90 , so die Polizei weiter.

Ermittlungen wegen mehrerer Vergehen

Im Bereich der Eichstraße fuhr der BMW dann in eine Sackgasse. Nachdem einer der Verfolger den 54-Jährigen an dessen Weiterfahrt gehindert hatte, stieg der Mann aus, packte das Blaulicht in den Kofferraum und flüchtete zu Fuß. Im Bereich der Bödekerstraße konnten ihn die Polizeibeamten jedoch stellen und vorläufig festnehmen. Da der Mann eine Alkoholfahne hatte, wurde noch eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Bei der allgemeinen Fahrzeugüberprüfung stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen an dem BMW nicht zum Fahrzeug gehörten, so die Polizei weiter, die gegen den Mann nun nicht nur wegen Amtsanmaßung, Trunkenheit im Verkehr und verschiedener Verkehrsverstöße ermittelt, sondern auch wegen Kennzeichenmissbrauchs.

54-Jähriger hat keinen festen Wohnsitz

Da der 54-Jährige ohne festen Wohnsitz ist, ordnete die Staatsanwaltschaft die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro an. Die konnte der Mann zahlen, danach wurde er entlassen, teilte die Polizei weiter mit.

Von Andreas Voigt