Hannover

Wer geht heute schon ohne aus dem Haus? In Zeiten des Klimawandels geht es darum, sich vor der Sonne zu schützen – Caps sind perfekte Schattenspender und nicht nur Trend auf den Sportplätzen dieser Welt. Die Kappen mit Schirm sind längst salonfähig.

Die NP hat in Shops in der Stadt nach den angesagten Marken und den stilvollsten Kopfbedeckungen geschaut.

Süßer Regenbogen

Die Canvas-Mütze ist bei S.Oliver für 22,99 Euro erhältlich. Quelle: Hersteller

„Somewhere over the Rainbow“, sang Judy Garland 1939 im Musicalfilm „Der Zauberer von Oz”. Daneben existieren zahlreiche weitere Versionen des Hits von Musikern wie Eric Clapton, Barbra Streisand und Marusha. Doch was ist denn nun am Ende des Regenbogens? Ein Topf voll Gold. So wird es zumindest in einer irischen Sage behauptet. Mit dem süßen Cap mit Regenbogen-Stickerei machen wir uns gleich mal auf die Suche. Und wenn wir nicht fündig werden, lässt uns der Anblick des Regenbogens trotzdem noch lächeln. Die Mütze kostet 22,99 Euro bei S.Oliver.

Skater-Style

Das Cap der Marke Element kostet 29,99 Euro bei Titus. Quelle: Hersteller

Das „Skateboarden voranzutreiben“ ist das erklärte Ziel der Marke Element. Gründer Johnny Schillereff entdeckte bereits als Vierjähriger seine Leidenschaft für diese Sportart. Seine Begeisterung zu teilen, wurde zu seiner Mission. „Wir sind nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Familie auf der gemeinsamen Reise.“ Zum Skater-Style gehören neben robusten Schuhen und Jeans mit Bewegungsfreiheit auch lockere Shirts und natürlich ein Cap der Kultmarke Element. Und ein gewisses Können auf dem Brett! Das zweifarbige Cap von Element gibt es bei Titus für 29,99 Euro.

Kanadische Superstars

Das Dsquared²-Modlell kostet 145 Euro bei Horstmann und Sander. Quelle: Hersteller

Die kanadischen Zwillinge Dean und Dan Caten (55) surfen auf der Erfolgswelle. Ihre Modemarke Dsquared² ist angesagt wie nie. Internationale Berühmtheit erlangten die „D hoch 2“-Designer, als sie 2002 für Superstar Madonna und ihre Cowboy-Tournee die Bühnenoutfits entwarfen. Ihre oft recht experimentellen Kreationen sind außerdem an Popstar Britney Spears und Sänger Bill Kaulitz von Tokio Hotel zu sehen gewesen. Für dieses rote Cap braucht man zum Glück weder Cowboy-Kostüm noch Gesangskünste. Es ist eine Hommage an die Heimat der Designer – das Ahornblatt findet sich auch in der Flagge Kanadas. Das Modell mit Aufnäher kostet bei Horstmann und Sander 145 Euro.

Schicker Stilbruch

Den gesamten Look von Miss NP Jo-Ann Bornträger gibt es bei Peek & Cloppenburg. Quelle: Frank Wilde

Caps gehören zum sportlichen Look. Es geht aber auch anders, nämlich leger-elegant. Miss NP Jo-Ann Bornträger tritt mit ihrem Outfit den Beweis an. Zur Culotte in Leder-Optik ( Marie Lund, 59,99 Euro) kombiniert die 25-Jährige eine weiße Bluse ( Marie Lund, 39,99 Euro) mit locker gebundenem Kragenband. Wer es romantischer mag, bindet eine Schleife. Das sportliche Cap ( Calvin Klein, 35,99 Euro) und die Gürteltasche (Liu Jo, 99,99 Euro) sorgen für den Coolness-Faktor. Lässige Schlappen passen ebenso zum Outfit wie Sneaker. Zum Ausgehen einfach zu schwarzen High Heels wechseln. Das komplette Outfit ist bei Peek und Cloppenburg erhältlich.

Feines Flechtwerk

Die Flecht-Mütze ist bei S.Oliver für 25,99 Euro erhältlich. Quelle: Hersteller

Die Web-Optik kennen wir eigentlich nur von Sonnenhüten. Als Cap macht das Flechtwerk allerdings auch einiges her. Das ungewöhnliche Modell aus hochwertiger Papier-Qualität wirkt sommerlich leicht. Jeans-Shorts und T-Shirt passen ebenso dazu wie unsere liebsten Sommerkleider, die eine lässige Note vertragen können. Tipp: Aus Papier gewebte Hüte und Mützen dürfen natürlich nicht in die Waschmaschine. Zur Reinigung reicht es, einfach mit einem feuchten Tuch vorsichtig darüber zu wischen. Die Flecht-Mütze ist bei S.Oliver für 25,99 Euro erhältlich.

Modische Ikone

Die Lagerfeld-Kappe kostet bei Horstmann und Sander 54,90 Euro. Quelle: Hersteller

Der im Februar verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld war für seinen exzentrischen Charakter und seine messerscharfen Sprüche bekannt. So befand er einst: „Der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode.“ Auch zum Thema Jogginghosen hielt er bekanntlich nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg. Fans seiner schillernden Persönlichkeit setzen weiterhin mit großer Begeisterung auf Lagerfelds Kollektionen. Das schwarze Cap mit weißem Namens-Schriftzug ist besonders begehrt. Es ist bei Horstmann und Sander für 54,95 Euro erhältlich.

Smartes Quintett

Das Titus-Cap kostet 19,99 Euro. Quelle: Hersteller

Die „Titus Dichromic“ aus Denim ist ein 5-Panel-Cap mit Strapback. Wie bitte? Diese Beschreibung verlangt nach einer Übersetzung. Der Korpus einer Kappe besteht aus abgenähten Stoffflächen, den Panels. Es sind immer mindestens vier, manchmal aber eben auch mehr. Strapback nennt man den Verschluss auf der Rückseite, mit dem sich die Weite regulieren lässt. Mit diesem Fachvokabular ausgestattet kann beim Cap-Kauf nichts mehr schiefgehen. Das Modell von Titus wirkt durch das Material und den Aufnäher in Lederoptik robust, aber dennoch modisch. Das Cap ist für 19,99 Euro erhältlich.

Weiche Velours-Optik

Das Cap kostet bei Reserved 9,99 Euro. Quelle: Hersteller

Das Cap in flauschiger Velours-Optik ist nicht nur samtig weich, sondern im angesagten Taupe-Farbton auch vielseitig kombinierbar. Die Farbe passt zu Weiß und Babyblau ganz hervorragend. Aber auch die ganze Palette der Natur- und Erdfarben harmoniert mit dem verwaschenen Ton. Von Ocker, Beige und Sand bis zu Moosgrün und Khaki geht alles. Auch mit dunkleren Farben, die im Herbst wieder den Ton angeben, lässt sich die Mütze toll kombinieren. Die Weite lässt sich mit einer goldenen Schnalle regulieren. Das Cap kostet bei Reserved 9,99 Euro.

Block-Buchstaben

Das Dsquared²-Modell kostet 125 Euro bei Horstmann und Sander. Quelle: Hersteller

Auf ihren Modenschauen lassen es Dean und Dan Caten gern mal krachen. Die kreativen Köpfe hinter der Marke Dsquared² schicken schon mal Supermodels in pinken Jumbojets auf den Laufsteg. Etwas schrill, extravagant und ein bisschen glamourös sind die Entwürfe des kanadischen Duos mit italienischen Wurzeln immer. Das schwarze Cap kommt vergleichsweise zurückhaltend daher. Doch eine Stickerei im XL-Format ist Pflicht. Sollen schließlich alle wissen, dass der Träger oder die Trägerin eine Ikone ist. Am besten passt das Modell, das 125 Euro bei Horstmann und Sander kostet, zu sportlich-schicken Outfits.

Von Janina Scheer