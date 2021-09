Hannover

Spielend etwas Gutes tun. Darum ging es Freitag in der Waldstation Eilenriede. Das Spiel: Geocaching. Das Gute: Plogging.

Begriffe, die vermutlich nicht jedem etwas sagen. Und das, obwohl sich Hannover in den letzten Jahren zu einer Geocaching-Metropole entwickelt hat. Nicht nur zu einer Metropole, bemerkt Geocaching-Ikone Daniel Pflieger: „Hannover ist die Geocaching-Hauptstadt der Welt. Menschen reisen extra aus Australien und Neuseeland an, um bei unseren analogen Schnitzeljagden mitzumachen.“ Geocaching ist also eine analoge Schnitzeljagd. Und Plogging? „Plogging kommt aus dem Schwedischen. Der Begriff verbindet das Wort „plocka“, aufheben, mit Jogging. Das Aufheben des Mülls wird damit zur Kraftübung“, erklärt Stefanie Eichel. In Hannover als „Plogging-Päpstin“ bekannt, organisiert Eichel seit 2019 Events, bei denen Hannoveraner gemeinschaftlich für Ordnung auf den Grünflächen und Straßen ihrer Bezirke sorgen.

Anlässlich des 650. Jubiläums des hannoverschen Stadtwalds beschenkte die Initiative „Hannover sauber!“ den Wald somit mit einem Projekt, in dem sich das Können von Geocacher Pflieger und Plogging-Organisatorin Eichel vereinte. Das Ergebnis: Ein voller Erfolg. Über siebzig Menschen kamen, um die Waldwege rum um die Waldstation von Müll zu befreien.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Achtsamkeit für die Natur

Begleitet wurden sie von aha-Mitarbeitern, die für die fachgemäße Entsorgung ihrer Fundstücke sorgten. „Einfach großartig. Kann man nicht anders sagen“, findet Mathias Quast. Als Leiter der Stadtreinigung macht Quast sich täglich Gedanken über die immer größer werdenden Müllberge: „Wir versuchen alles, um ein Bewusstsein zu schaffen.“ So entstand auch die Idee zu „Hannover sauber!“. Jeden Monat organisieren Quast und sein Team Veranstaltungen, die Hannoveraner zu mehr Achtsamkeit in ihrem Umgang mit der Natur bewegen sollen. „Die Menschen machen mit und interessieren sich. Bisher kam wirklich jede Monatsaktion super an“, berichtet er.

Auch bei Förster Felix Bettin kam das Projekt gut an: „Ich finde die Aktion sehr, sehr gut. Sie macht auf ein Problem aufmerksam, das sich durch den vermehrten Nutzungsdruck in Corona-Zeiten noch deutlich verschlimmert hat. Was wir brauchen ist ein Verständnis dafür, dass man den eigenen Müll auch wieder mitnehmen muss. Ein respektvoller Umgang miteinander – und mit der Natur.“

Der Vermüllung des Waldes entgegenzuwirken, das sei ein absoluter Schwerpunkt in der Arbeit von Marco Deitermann und seinen Kollegen vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt. „Aber alleine können wir es nicht richten. Wir brauchen alle, um den Wald als lebenswerten Raum zu erhalten“, so Deitermann.

Von Mareike Sophie Drünkler