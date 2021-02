Hannover: Mit Geocaching gegen wilden Müll

Hannover

Die Stadtreinigung der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) möchte auf unterhaltsame Art und Weise mit der GPS-Schatzsuche für Sauberkeit im öffentlichen Raum sensibilisieren. Im vergangenen Jahr hat die aha-Stadtreinigung fast 28.000 wilde Müllstellen entfernt und dabei 1.500 Tonnen Müll abtransportiert.

„Die Geocacher sehen beim Öffnen der Kiste ein Waldstück voller Müll. Diesen müssen sie aus dem Weg räumen, damit sie durch den Wald gelangen und schließlich den begehrten Code bekommen können“, erläutert Cache-Erfinder Daniel Pflieger von der Firma Geheimpunkt. Regine Bittorf, Bezirksbürgermeisterin in Herrenhausen-Stöcken, freut sich über den neuen Geocache: „Umweltbildung mit Leichtigkeit und Spaß zu vermitteln finde ich großartig. Ich freue mich schon auf die Schatzsucher, die zu uns in den Bezirk kommen“.

Spielerisch Schätze suchen mithilfe von GPS-Empfänger, geografischer Koordinaten aus dem Netz oder per App, das begeistert Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit auf Geo-Cache-Suche gehen. Unter dem Dach von „Hannover sauber!“ starten in diesem Jahr insgesamt 13 Geocaches. Die saubere Schatzsuche ist Teil der Kampagnenmaßnahmen zur Umweltbildung und zur Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum. Jeder Stadtbezirk bekommt einen eigenen „Hannover sauber!“-Cache zu spannenden Themen rund um die Stadtreinigung von aha. Monat für Monat können Fans einen neuen Standort entdecken und aufregende Rätsel lösen.

