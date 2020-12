Hannover

Waschbären werden in Hannover zu einem immer größeren Problem. Nicht nur in der Eilenriede und anderen Grünbereichen, auch in anliegenden Privatgärten tauchen sie auf – und treiben ihr Unwesen. Auch, weil sie von einigen Tierfreunden etwa mit Katzenfutter angelockt werden.

Ein Waschbären-Hotspot ist der Bereich um die Gehägestraße ( Groß-Buchholz). Hier berichten Anlieger von häufigen nächtlichen Waschbär-Besuchen. In wenigsten einem Garten sei dabei ein Futterhäuschen für Vögel zerstört worden, weil sich der Räuber darin ausgebreitet hatte. Er soll sogar eine Katze gejagt und am Auge schwer verletzt haben. „Die Nachbarn lassen ihre Katze jetzt gar nicht mehr aus dem Haus“, berichtet eine Anwohnerin.

Anzeige

Stadtjäger Horst Pyka weiß von diesen Problemen. „Wir bekommen reichlich Anrufe, die über Ärger mit Waschbären berichten“, sagt er. „Die Tiere können klettern und schwimmen und sind eine echte Bedrohung insbesondere für heimische Vögel.“ Doch auch Kleintiere und Amphibien seien vor dem hungrigen Neubürger nicht sicher. „Sogar der Fuchs wird von ihm verdrängt.“

Von der EU zum Abschuss freigegeben

Die EU habe den Waschbären vor zwei Jahren zur invasiven Art erklärt, zu einem unerwünschten Eindringling, der eigentlich zum Abschuss freigegeben ist. Nur in der Eilenriede etwa dürfen Jäger nicht schießen. Dort dürfen sie nur Fallen aufstellen. „In der Gehägestraße haben wir einige Fallen stehen“, bestätigt Pyka, da sich dort offenbar besonders viele Exemplare herumzutreiben scheinen. Und ist man einen los, kommt gleich der nächste.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Vor allem, wenn die Tiere angefüttert werden, weil sie so putzig aussehen. „Es ist überhaupt das Schlimmste, wilde Tiere zu füttern“, sagt der Jäger. Er erinnert sich an eine Familie, die erst von dem süßen Besucher an ihrem Kirschbaum ganz begeistert waren. „Als der dann aber die Kaninchen der Kinder aus dem Stall gerissen hat, sollte ich ihn töten.“

Rund 100 Waschbären allein in der Eilenriede ?

Rund 100 Waschbären lebten allein in der Eilenriede, schätzt er. Weitere gebe es vor allem am Maschsee und an den Teichen in der Leinemasch. Dort seien in diesem Jahr etwa 20 Tiere in Fallen gefangen, weitere zehn geschossen worden. Doch auch die Gefangenen würden anschließend in speziellen Kästen mit einer Kugel getötet. Die Felle würden verwertet. In ganz Deutschland wurden in diesem Jahr rund 200.000 Waschbären erlegt.

Lesen Sie auch

Wie viele Waschbären mittlerweile wirklich im Stadtwald leben, kann auch Eilenriedeförster Felix Bettin nicht sagen. Aber: „Wenn wir das wüssten, würden wir vermutlich erschrecken“, glaubt er. Im Tiergarten würden mittlerweile Fallen aufgestellt, mit denen in diesem Jahre 15 Exemplare gefangen wurden. „Im Nachbarrevier waren es sogar 21“, berichtet er. Auf dem Messeschnellweg sei bereits ein erster Waschbär überfahren worden.

Die Population habe enorm zugenommen. „Da hat die heimische Tierwelt kaum eine Chance.“ In der Eilenriede würden aktuell aber noch keine Fallen aufgestellt. „Da ist die Gefahr zu groß, dass sie zerstört oder gestohlen werden“, so Bettin.

Anlieger müssen für Jäger selbst zahlen

Für Anwohner etwa in der Gehägestraße bleibt halt nur, einen Jäger mit Fallenschein oder einen geeigneten Schädlingsbekämpfer auf eigene Kosten zu beauftragen, was nicht immer ganz einfach ist. Denn die aufgestellten Fallen müssen auch zweimal täglich kontrolliert werden.

Umso wichtiger sei es, die Tiere erst gar nicht durch Futter zu ködern. Bettin: „Es ist auch nach dem Landesjagdgesetz verboten, Wildtiere zu füttern. Das kann bis zu 25.000 Euro Strafe kosten.“ Zumal durch das Futter nicht nur Waschbären, sondern auch Ratten angelockt würden.

Von Andreas Krasselt