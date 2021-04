Hannover

So einen Mitarbeiter kann man sich nur wünschen: Patrick ist hochmotiviert, pünktlich, fleißig. Seine Arbeit nimmt er sogar mit ins Bett – und zwar gerne: „Edeka“ steht auf dem Shirt, mit dem er abends schlafen geht. Und doch war es kein leichter Weg, den 19-Jährigen mit dem Down-Syndrom auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Dort stoßen Menschen mit Behinderung häufig an kaum zu überwindende Grenzen. Genau hier springt die Sozialgenossenschaft „Aktiv Dabeisein“ aus Hannover den Bewerbern zur Seite. Wie bei Patrick.

Eigentlich soll er beim Edeka an der Grethe-Jürgens-Straße in der List helfen, die Regale zu bestücken, das Obst aufzufüllen oder Paletten im Lager zu sortieren. Doch dem jungen Mann mit den kräftigen Oberarmen und dem verschmitzten Lächeln scheint es unmöglich vorbeizugehen, wenn er auch helfen kann. Im Gespräch mit der NP winkt Patrick mal schnell einen Kunden aus der Parklücke, hebt eine umgefallene Palette auf oder weist ungefragt den Weg zur nächsten Einkaufswagen-Garage, wenn er ein fragendes Gesicht auf dem Parkplatz sieht. Hochmotiviert.

„Seine gute Laune steckt an“

Gute Zusammenarbeit: Patrick mit seinem Chef, Marktleiter Torsten Lange. Quelle: Nancy Heusel

Patricks Chef, Marktleiter Torsten Lange, nickt zufrieden, wenn er den emsigen Jungen sieht. „Patrick ist inzwischen unser Liebling“, sagt er. Nicht nur, weil er überall mit anpackt, sehr lerneifrig ist. „Man sieht, dass ihm die Arbeit Spaß macht. Diese gute Laune steckt alle an: Kollegen, wie auch Kunden freuen sich über ihn.“

Seit November arbeitet der 19-Jährige im Markt. Anfangs immer (und jetzt immer weniger) mit dabei ist Job-Coach Ralf Hartmann, der nicht nur Patrick im Arbeitsalltag unterstützt, sondern auch dem Arbeitgeber und den Kollegen im Umgang hilft.

Berührungsängste gab es nicht. „So war Patrick sehr schnell im Alltag drin“, sagt Hartmann. Nach zweieinhalb Monaten war das Gröbste geschafft. Hartmanns Prognose: Positiv. Wird der Kollege mit dem Down-Syndrom dann übernommen? „Ich würde das gerne sehen“, sagt Marktleiter Lange. Entscheiden muss es am Ende Edeka in Minden.

Job-Coach Ralf Hartmann unterstützt den Jungen mit dem Down-Syndrom – und zieht sich dabei immer mehr zurück. Quelle: Nancy Heusel

Arbeit jenseits der Werkstätten: Normal ist das nicht

Ein junger Mann mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt – es klingt so einfach. Ist es aber nicht. „Patrick wäre eigentlich der Prototyp dessen, was man mit einem Kind mit Down-Syndrom macht. Man schiebt ihn nach der Schule in die Werkstatt, wo er künftig gemeinsam mit anderen Menschen mit Behinderung Besen zusammenbindet und andere handwerkliche Arbeiten erledigt“, sagt Henning Rohrßen von „Dabeisein“. Verteufeln wolle man die Werkstätten auf keinen Fall, in der die Behinderten behütet und in festen Strukturen arbeiten. „Es ist nur nicht das, was Patrick wollte.“

Im Verein „Dabeisein“, in dem auch Patricks Mutter engagiert ist, entstand zuerst die Frage: Was wäre eigentlich, wenn man so einen Menschen in den ersten Arbeitsmarkt bringt? „Fast alle, die wir in diese Diskussion einbanden, schrien ’Juhu’“, sagt Friedrich-Wilhelm Haarstrich, ebenfalls Dabeisein-Vorstand. „Aber es gab auch Gegenwind.“

Vor allem wenn es ums Geld geht: Die öffentliche Hand stellt für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung Geld zur Verfügung – das „Budget für Arbeit“. Dieses erhalten in der Regel Einrichtungen für Behinderte, um die Betreuung an der Werkbank und den Verwaltungsoberbau finanzieren zu können, erklärt Haarstrich. „Der Anspruchberechtigte ist aber die Person selbst – in unserem Fall Patrick.“ Und das Geld könne auch für einen Arbeitgeber Patricks Wahl zur Verfügung gestellt werden, um den ’Nachteil’ der eingeschränkten Arbeitsleistung ausgleichen und einen echten Lohn auszuzahlen. „Das ist möglich, aber aufgrund bürokratischer Hürden selten gelebte Praxis.“

Kollege mit Handicap: Immer wieder ist Überzeugungsarbeit nötig

Und auch bei manchem Arbeitgebern gibt es Vorbehalte. Mit Edeka sei man schnell überein gekommen. „Doch immer wieder müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten“, berichtet Haarstrich aus Gesprächen mit Händlern und Handwerkern. „Das ist schade. Denn man hat durch den finanziellen Ausgleich keinen wirtschaftlichen Schaden und signalisiert nach außen gleichzeitig: Wir grenzen nicht aus, wir sind inklusiv.“

Patrick mit Friedrich-Wilhelm Haarstrich von der Genossenschaft „Aktiv Dabeisein". Quelle: Nancy Heusel

Es bleiben weiter Einzelfälle, die eigentlich Normalität werden müssten, fordert Dabeisein-Vorstand Henning Rohrßen. „Das muss noch in die Köpfe rein.“ Erst dann komme man einem schon lange im Grundgesetzes verankerten Grundrechts wirklich nach. Artikel 12 lautet: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ Patrick hat das getan. Und ist gut auf dem ersten Arbeitsmarkt angekommen.

Das macht „Dabeisein“ Dabeisein ist die erste Sozialgenossenschaft in Hannover. Als Genossenschaft finanziert Dabeisein zahlreiche Projekte im Wohlfahrtsbereich und für Menschen mit Handicap. 2018 gründete sich die Genossenschaft aus dem etwa 60 Jahre alten und gleichnamigen Verein, um über den Austausch von Familien unternehmerisch tätig zu werden und Dienstleistungen anzubieten. Dazu gehören etwa „Präsenzkräfte“ für selbstbestimmte Wohngemeinschaften von Menschen mit Behinderungen. Dabeisein finanziert die Kraft, die im Gegensatz zu den Bewohnern geschäftsfähig ist und so etwa ein Konto eröffnen kann, aber auch den Haushalt der WG mitorganisiert. Bezahlt wird die Kraft über eine Fördermaßnahme. Dabeisein bietet aber auch Familien oder Kleingruppen ein behindertengerechtes Fahrzeug mit Rampe und Co. an – bei Bedarf sogar mit ehrenamtliche Fahrer. Besonders beliebt sind die Ferienfreizeiten der Genossenschaft für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Vier Wochen im Sommer mit einem spannenden Programm mit Expeditionen, Sport, Tanz, Zirkus- oder, Feuerwehrvorführung inklusive einer Betreuung mit einem Schlüssel von eins zu drei. Auch für dieses Jahr sind noch Plätze frei. „Dank der Förderungen können wir die Woche für nur 120 Euro anbieten“, sagt Vorstand Friedrich-Wilhelm Haarstrich. A propos Förderung: Die Genossenschaft mit derzeit rund 100 Mitgliedern ist angewiesen auf Sponsoren, private wie öffentliche Unterstützung. „In dieser Hinsicht hat uns Corona hart getroffen“, sagt Vorstand Henning Rohrßen. Besonders bitter: Die Förderung durch die Region wurde „argumentationslos gestrichen“, während andere weiterhin „im Durchwinken Gelder zugesagt bekommen“, erklärt er. „Uns fehlen derzeit Fördermittel für die Jahre 2020 und 2021 von jeweils etwa 80.000 Euro.“ Einen der wenigen Mitarbeiter musste man deshalb bereits in Kurzarbeit schicken. Wann die Förderung wieder aufgenommen wird, sei nicht klar. „Wir sind aber kreativ. Und versuchen aus anderen Kanälen Mittel zu generieren.“ So ist man auf Stiftungen wie Klosterkammer oder Bürgerstiftung zugegangen. Auch von Edeka gab es bereits Geld. „Auch als Genossenschaft bleiben wir Bettelmönche“, sagt Haarstrich mit einem Lachen.

Von Simon Polreich