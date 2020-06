Mit 3,67 Promille in Vinnhorst gegen Leitplanke geprallt

Hannover

Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Vinnhorst einen Unfall verursacht und versucht, sich anschließend – wenn auch etwas unentschlossen – zu Fuß aus dem Staub zu machen. Dank Zeugenaussagen kamen die Fahnder dem Mann schnell auf die Spur. Ein Test ergab satte 3,67 Promille.

Der 42-Jährige war gegen 9.20 Uhr aufgefallen, als er mit seinem schwarzen Toyota auf der Vinnhorster Straße aus Richtung Langenhagen kommend stadteinwärts Schlangenlinien fuhr. Ein hinter ihm fahrender Zeuge beobachtete, wie der Toyota kurz vor der Autobahnbrücke gegen eine Leitplanke stieß.

Ungerührt fuhr der Betrunkene weiter. An einem Nettomarkt an der Straße Alt Vinhorst lenkte er plötzlich scharf nach links, stoppte und blieb quer in der Marktzufahrt stehen. Dann lief er kurz weg, kam aber wieder zurück. Als die Polizei eintraf, wollte er sich gerade wieder ans Steuer setzen.

Den Beamten fiel sofort der starke Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab 3,67 Promille, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und fertigten gleich mehrere Anzeigen gegen den Mann an, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Flüchtige Golf-Fahrerin meldet sich

Währenddessen hat sich die flüchtige Frau, die am Sonntagabend mit ihrem VW Golf an der Baldeniusstraße (Ledeburg) eine Hecke und einen Zaun durchbrochen hatte (NP berichtete), bei der Polizei in Stöcken gemeldet. Die 57-Jährige gab an, dass der Unfall sie dermaßen unter Schock gesetzt habe, dass sie danach erst mal nach Hause gefahren sei. Sie muss sich nun ebenfalls wegen Unfallflucht verantworten.

Von kra