Hannover

Viel zu betrunken für die Straße: Eine Fiesta-Fahrerin ist am frühen Dienstagabend in Groß-Buchholz von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere abgestellte Autos am Straßenrand gekracht. Die 46-jährige Fahrerin blieb dabei unverletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr. Die Frau war aus Richtung Messeschnellweg kommend auf dem Osterfelddamm unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte in der Folge auf einen BMW 320d, der am Straßenrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen Citroën Berlingo und dieser wiederum auf einen Ford Ranger geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei beziffert diesen auf rund 20.000 Euro.

Führerschein wurde beschlagnahmt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau sich betrunken hinter das Steuer gesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,03 Promille. Aufgrund des positiven Tests wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein der 46-Jährigen durch die Polizei beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von Simon Polreich