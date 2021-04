Hannover

Seit Donnerstagmorgen heißt es „Feuer aus“ in Misburg. Bis zuletzt hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren gegen den brennenden Kunststoffmüll auf dem Gelände des Recyclingbetriebs der Noris GmbH gekämpft. Während sich Anwohner weiter Sorgen über eventuelle Schadstoffe machen – laut Region Hannover unbegründet – hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Brandursache ermitteln können.

„Die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. „Ein nicht verschuldbarer Unglücksfall im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Kunststoffabfälle führte zum Vollbrand in der Lagerhalle.“ Die Ermittler sprechen von einer Verkettung unglücklicher Umstände, ohne dabei näher ins Detail zu gehen.

Offenbar ist es zu dieser „Verkettung“ im Rahmen der Entsorgung von Altbatterien gekommen. Beim Schreddern hätten die Kunststoffteile Feuer gefangen, so Shapovalova: „Laut unseren Brandermittlern hatte die Anlage einen sehr guten Sicherheitsstandard. Da hätte niemand etwas machen können.“ An welcher Stelle diese „sehr guten“ Sicherheitsmechanismen letztlich nicht mehr gegriffen haben, bleibt bei diesen Aussagen vage. Noris-Geschäftsführer Matthias Redeker war bislang noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Schaden von mehreren Millionen Euro

Die etwa 2000 Quadratmeter große Halle wurde durch das Feuer komplett zerstört. Den entstandenen Schaden schätzen die Brandermittler der Kripo auf mehrere Millionen Euro.

Ein 43 Jahre alter Zeuge hatte am Dienstagabend gegen 20 Uhr über den Notruf einen Brand in der Lagerhalle am Lohweg gemeldet. Bereits beim Eintreffen nahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei starke Rauchentwicklung und Flammen wahr. Mit bis zu 300 Grad wüteten die Flammen im Inneren der Lagerhalle. Da Einsturzgefahr bestand, konnten die Brandbekämpfer nicht direkt an die brennenden Kunststoffmaterialien heran. Mit mehreren Greifbaggern wurden daher Seitenwände eingerissen. Zug um Zug werden die rund 500 Tonnen Kunststoffgebinde nach draußen gezogen und dort mit Stahlrohren gelöscht.

Zur Galerie Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma kam es am Dienstag zu einem Brand in einer Lagerhalle

Da die Feuerwehr 11.000 Liter Wasser pro Minute benötigte, wurde Wasser mit Spezialpumpen über Großschläuche aus dem etwa 1000 Meter entfernten Mittellandkanal an die Einsatzstelle gepumpt. Die aufwendigen Löscharbeiten zogen sich über die Nacht und den gesamten nächsten Tag bis zum Donnerstagmorgen hin.

Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte

Anwohner hatten graue Flocken auf ihren Terrassen und auch auf geparkten Autos bemerkt und sich Sorgen über eine mögliche Schadstoffbelastung gemacht. Beim Verbrennen von Kunststoffen können giftige Gase wie Ammoniak, Chlor und Schwefeldioxid entstehen. Messtrupps der Feuerwehr stellten allerdings fest, dass die Luftwerte alle unterhalb der Grenzwerte lagen. Zusätzlich wurden Wisch- und Bodenproben genommen, die im Labor untersucht werden. Die Ergebnisse stehen aktuell noch aus.

Von Andreas Krasselt