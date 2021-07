Hannover

Der Horrorunfall kurz vor Weihnachten am 23. Dezember vergangenen Jahres hatte viele geschockt: Ein 73-jähriger Radfahrer war auf der Anderter Straße von einem aus dem Gewerbegebiet kommenden Sattelschlepper erfasst und 25 Meter weit mitgeschleift worden. Der Notarzt hatte nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Unfall aber warf viele Fragen hinsichtlich der Sicherheit von Radfahrern in diesem Bereich an dem Abzweig zum Betonwerk der Firma Papenburg auf.

In der Folge nahm die Unfallkommission, ein Gremium aus Vertretern der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenbaubehörde und der Polizei, die Straßenecke genauer unter die Lupe. Die Verkehrsexperten beschlossen, eine bauliche Verbesserung der Situation zu empfehlen. Die wurde im Mai umgesetzt, wie die Polizeidirektion Hannover am Freitag mitteilte.

Tempo 30 und Parkverbot für Lkws

Unter anderem wurde das Tempolimit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Gab es zuvor keinerlei Einschränkungen beim Parken, sodass auch Lkws abgestellt werden konnten und dadurch die Sicht auf den Radweg verstellten, dürfen jetzt nur Pkws dort parken. Und die weiße gestrichelte Linie, welche die Radfahrerfurt kennzeichnete, wurde durch eine auffällig rot eingefärbte und von dicken weißen Strichen eingefasste Markierung ersetzt.

Die Kommission beschäftigt sich mit Stellen, an denen es häufiger zu Unfällen kommt. Es werden auch Einzelfälle thematisiert, bei denen Personen schwer oder tödlich verletzt worden sind. Bei Bedarf trifft sich die Unfallkommission an einem Unfallort zu einer Begehung und entwickelt gemeinsam Vorschläge, wie man gegebenenfalls durch bauliche Maßnahmen beispielsweise eine Kreuzung entschärfen kann.

