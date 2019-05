HANNOVER

Mit Wirkung zum gestrigen Sonntag, 26.Mai, hat das Innenministerium Oberbürgermeister Stefan Schostok offiziell in den Ruhestand versetzt, teilte die Stadt am Montag mit. Schostok hatte diesen Antrag selber am 30.April gestellt, dem der Rat in seiner Sitzung am 16.Mai mehrheitlich zustimmte. Die Amtsgeschäfte im Rathaus führt seit Montag, 27.Mai, die Erste Stadträtin Sabine Tetmeyer-Dette, Bürgermeister Thomas Hermann, Bürgermeisterin Regine Kramarek und Bürgermeister Klaus Dieter Scholz nehmen repräsentative Aufgaben wahr, so Stadtsprecherin Annika Schach weiter.

Schostok stolperte über seinen ehemaligen Büroleiter

Oberbürgermeister Schostok hatte seinen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand damit begründet, dass die Mehrheit der Mitglieder des Rates ihm das für die Amtsführung erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegenbringen. Der Rat hatte dem Antrag mit 56 zu vier Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Stefan Schostok wurde die sogenannte „Rathaus Affäre“ zum Verhängnis, bei der es um unrechtmäßige Zusatz-Gehaltszahlungen seines damaligen Büroleiters Frank Herbert ging.

Über Neuwahltermin entscheidet Rat wohl am 27.Juni

Das Kommunalverfassungsgesetz sieht eine OB-Neuwahl innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt vor. Ein konkreter Termin für die Neuwahl des Oberbürgermeisters hat die Stadt Hannover noch nicht datiert. Die Erste Stadträtin werde den Ratsfraktionen nun Terminvorschläge unterbreiten, der Rat werde dann voraussichtlich in seiner Sitzung am 27. Juni einen Wahltermin einschließlich eines Termins für eine eventuell erforderliche Stichwahl festlegen, so Stadtsprecherin Schach.

Von Andreas Voigt