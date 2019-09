HANNOVER

Das Niedersachsen-Ross ist als Landeswappen ein Herrschaftssymbol. Und selbstverständlich gibt es dazu auch ein Wappengesetz. Und die Justiz achtet auf die Einhaltung der Gesetze. Selbstverständlich auch auf das Wappengesetz.

Nun hat Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) erkannt, dass die Wappenlage in der Justiz sehr uneinheitlich ist, also geradezu anarchisch ist. „Es gab in 84 Gerichtssälen schon Wappen verschiedenster Gestaltung“, sagt Christian Lauenstein, Sprecher des Justizministeriums. Und sie hätten teilweise gegen das Wappengesetz verstoßen. Gesetzesbruch in den Gerichtssälen? Das darf nicht sein.

Geld in technische Ausrüstung investieren

Nun prangt in allen 590 niedersächsischen Gerichtssälen das sogenannte Halbrundwappen mit dem Niedersachsen-Ross. Die Beschaffungskosten bezifferte Lauenstein auf rund 60 000 Euro.

Für Rechtsanwalt Matthias Waldraff aus Hannover ist das Ganze eine „völlig überflüssige Pferdenummer“. Er meint: „Man hätte das Geld besser in die technische Ausstattung der Gerichte und Geschäftsstellen stecken können.“ Er nennt als Beispiel, schnellere Computer für die Richter oder augenfreundlichere Bildschirme für die Geschäftsstellen-Mitarbeiter. Auch Justizangestellte teilen seine Meinung.

Gesetz außer Kraft setzen

Die Begründung für die „Pferdenummer“ (Verstoß gegen das Wappengesetz) hält der erfahrene Strafverteidiger für herbeigeholt. „Jeder Mensch im Gericht weiß, dass er in Niedersachsen ist. Dazu brauche ich kein Wappen.“ Zumal auch die neuen Wappen sehr uneinheitlich in Größe und Platzierung seien. Denn in dem einen Saal hingen sie über dem Richtertisch, in dem anderen Saal an der gegenüberliegenden Seite. Waldraff meint, dass man das Wappengesetz auch außer Kraft hätte setzen können. Wohl kaum jemand war schließlich der Verstoß gegen das Wappengesetz bewusst.

Halten wir fest: Die niedersächsische Justiz ist technisch erbärmlich ausgestattet, hat aber schöne Landeswappen an den Wänden. Wie war das noch mit dem Amtsschimmel ...

Von Thomas Nagel