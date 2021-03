Hannover

Mit letzter Kraft trat der Taxifahrer aufs Gaspedal – und rettete so sein Leben. Völlig unerwartet hatten ihn zuvor minderjährigen Passagierinnen (15, 17 und 13 Jahre) brutal angegriffen. Eine 15-Jährige stach mehrfach von hinten in den Rücken des 52-Jährigen ein. Alles nur, weil das Trio die Geldbörse des Mannes wollten. Am Dienstag wurden zwei Täterinnen dafür vor dem Landgericht Hannover verurteilt. Das ebenfalls beteiligte 13-jähriges Mädchen stand nicht vor Gericht. Sie ist strafunmündig.

Beide Angeklagten sind wegen versuchten Mordes, versuchten besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden: Die Angeklagte Nuran D. zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren, außerdem ist die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten worden. Die Angeklagte Dilara G. erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, außerdem ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden.

Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für Entsetzen hatte das Verbrechen vom 25. Oktober aber gesorgt, als es Ende 2020 bekannt wurde. Das Mädchen-Trio war im Bereich des Steintors in Hannover in das Taxi des 52-Jährigen eingestiegen. Offenbar hatten die Täterinnen, die aus Hannover, Barsinghausen und dem Landkreis Nienburg stammen, bereits zuvor den Plan gefasst, den Taxifahrer auszurauben.

Die Mädchen setzten sich auf die Rückbank des Wagens – in der Mitte die 15-Jährige. Sie zückte das Messer, als das Taxi sich gegen 16.50 Uhr an der Röntgenstraße/Ecke Philipp-Reis-Straße in Berenbostel befand. Dann stach sie mehrmals auf den 52-Jährigen ein.

Hinterher stiegen die Angreiferinnen aus und rissen die Fahrertür auf. An das Portemonnaie des Opfers kamen sie nicht mehr: Der Taxifahrer gab trotz seiner schweren Verletzungen noch Gas und rettete sich vor dem Trio. Der Polizei gelang es, die Täterinnen noch am Tattag festzunehmen.

