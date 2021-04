Hannover: Millionenschaden nach Feuer in Recyclingbetrieb

Hannover

Erst um 6.55 Uhr am Mittwochmorgen gab die Nina-Katastrophen-App Entwarnung: Offiziell keine Gefahr mehr. Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Noris am Lohweg war am Dienstagabend eine 50 mal 50 Meter große Halle mit Kunststoffabfällen in Brand geraten. Doch die Löscharbeiten dauern auch am Mittwochmorgen noch an. Noch ist unklar, wann „Feuer aus“ gemeldet werden kann.

Dichter schwarzer und stinkender Rauch war am Dienstagabend in westliche Richtung bis in die List gezogen, die Rauchwolke war über der ganzen Stadt zu sehen. Mit bis zu 300 Grad hatten die Flammen in der 50 mal 50 Meter großen Halle gewütet – die Feuerwehr musste alles kontrolliert abbrennen lassen.

Auch ein spezieller Löschroboter war im Einsatz. Quelle: Franson

Nach Angaben der Feuerwehr ist es auch am Mittwochvormittag nicht ausgeschlossen, dass es in der näheren Umgebung zu Geruchsbelästigungen kommt.

Zur Galerie Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma kam es am Dienstag zu einem Brand in einer Lagerhalle

Die Feuerwehr war mit 162 Einsatzkräften und 72 Fahrzeugen im Einsatz, darunter waren auch mobile Wasserwerfer und ein ferngesteuerter Löschroboter. Aufgrund der hohen Temperaturen konnten die Einsatzkräfte die Halle nicht betreten und mussten den Löschangriff von außen vornehmen. Erst wenn der Schutt ausgekühlt sind, können sich Kripo und Brandexperten ein genaueres Bild von der Schadenshöhe machen, er dürfte jedoch im Millionenbereich liegen.

Bei dem Einsatz wurde eine Feuerwehreinsatzkraft leicht verletzt.

Von NP/erre