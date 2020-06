Millionenschaden nach Explosion in der List

Hannover

Ein Brandopfer mit lebensgefährlichen Verletzungen, acht weitere verletzte Bewohner und mindestens eine Million Euro Schaden – das ist die vorläufige Bilanz des Feuers, das am Mittwochabend infolge einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolfstraße (List) ausgebrochen war. Die Ursache konnten die Brandermittler am Donnerstag noch nicht klären. Bewohner vermuten eine Gasexplosion in der Wohnung im ersten Stock. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar, auch die Pizzeria „Da Pino“ im Erdgeschoss bleibt vorerst dicht – „ein schwerer Schlag“, sagt Wirt Federico Bossio.

Am Donnerstagmorgen nahmen die Brandermittler ihre Arbeit auf. In der Brandwohnung bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. „Die genaue Brandursache lässt sich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht feststellen. Die Ermittler haben aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die Wucht der Explosion hatte unter anderem ein Fenster der Brandwohnung regelrecht herausgesprengt, drei Autos wurden durch fliegende Trümmerteile beschädigt worden. Auch den Wagen von Federico Bossio hat es erwischt. „Zum Glück wurde kein Mensch getroffen“, sagt er.

Opfer nicht vernehmungsfähig

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr zu der Explosion. Mehrere Zeugen hatten zunächst einen lauten Knall und dann Flammen bemerkt, die sich schnell zu einem großen Feuer entwickelten. Bossio, der im „Da Pino“ gerade Gäste hatte, war kurzerhand mit einem Feuerlöscher in die erste Etage gestürmt. „Da konnte ich aber schon nichts mehr ausrichten“, so der Gastronom. Auf dem Weg nach oben kam ihm noch der Mieter der Brandwohnung, ein 34-jähriger Mann, entgegen. „Das war heftig. Arme und Beine waren verbrannt, ganz weiß von der Glut. Die Haare klebten am Kopf, das Gesicht war kaum zu erkennen“, schildert der 25-Jährige die Szene.

Evakuierung: Neben dem lebensgefährlich verletzten Bewohner der Brandwohnung mussten 19 weitere Bewohner des Hauses gerettet werden. Quelle: Christian Elsner

Das Opfer schaffte es noch selbst ins Freie, brach draußen jedoch zusammen und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. „Er hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten und war noch nicht vernehmungsfähig“, sagte Polizeisprecherin Shapovalova am Donnerstag. Weitere 19 Personen mussten teilweise über Drehleitern, evakuiert werden. Acht von ihnen – darunter zwei Kleinkinder – erlitten unter anderem Rauchgasvergiftungen und mussten ebenfalls vom Rettungsdienst betreut werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eine Million Euro.

Löschwasser zerstört Restaurantlager

Das Haus ist bis auf Weiteres gesperrt, die Mieter müssen notgedrungen vorerst bei Verwandten und Freunden unterkommen. „Ich bin total geschockt“, sagte am Tag danach eine Betroffene beim Blick auf die teils rußgeschwärzte Fassade. Ein Gruppe Bewohner hatte sich dort am Nachmittag getroffen. Wie es jetzt weitergeht, weiß niemand von ihnen. Federico Bossio hatte während der Löscharbeiten aufgeschnappt, dass das Haus möglicherweise ein Jahr lang nicht mehr bewohnbar sei. Ein Statiker soll jetzt das Ausmaß der Schäden begutachten.

Bossios Lokal im Erdgeschoss wurde zwar nicht direkt beschädigt. Der Lagerraum, der genau unter der Brandwohnung liegt, ist jedoch mit Löschwasser vollgelaufen, sämtliche Vorräte sind vernichtet. Den Wert der Lebensmittel kann der Wirt nur schätzen – „vielleicht 1500 Euro. Dazu kommen aber noch die Kühlschränke, die wahrscheinlich auch etwas abbekommen haben.“ Betreten dufte er das Lager noch nicht.

Für den Familienbetrieb ist es nach der Corona-Zwangspause der nächste Nackenschlag. „Wir hatten erst seit zwei Wochen wieder auf. Jetzt müssen wieder schon wieder schließen“, sagt Bossio mit ernster Miene. Wie lange er diesmal durchhalten muss, ist unklar. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Momentan haben wir aber nicht mal Strom.“

Von André Pichiri