Hannover: Millionenbetrug – Verfahren gegen Angeklagten eingestellt

Hannover

Ursprünglich sollte Daniel A. (39) zu einer Bande von Computerbetrügern gehören. Es wurden in 111 Fällen gegen ihn ermittelt. Die Bande hat ihre Opfer um 1,9 Millionen Euro geschröpft. Dass der Angeklagte am Dienstag den Gerichtssaal als freier Mann verlassen konnte, hat er besonderen Umständen und seiner Frau zu verdanken.

Sein Komplize Martin B. ist bereits zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Cenk Ö. konnte sich der Strafverfolgung mittels Flucht in die Türkei entziehen. Die Beiden haben einen sehr geschickten Betrug aufgezogen. Im Internet besorgten sie sich die Online-Daten von Bankkunden.

Technisch klug ausgedachter Betrug

Doch sie brauchten Leute wie Daniel A., um ans Geld zu kommen. Er arbeitete in einem Handy-Shop in Laatzen. Die Haupttäter veranlassten ihn, SIM-Karten der Bankkunden zu aktivieren („geklonte Karten“). Auf diese SIM-Karten schickte die Bank die Tan`s für das Online-Banking. Und so konnten sich die Täter am Konto ihrer Opfer bedienen. Der Betrug flog auf, weil die Handynutzer während der Transaktionen ihr Telefon nicht nutzen konnten. Also konnten sie auch kein Geld vom Konto abgehoben haben.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Angeklagte nicht zu den Drahtziehern gehörte. Aus 111 Fällen wurden nur noch vier. Verübt am 29. und 30. Januar 2019. Am Freitag legte A. im Amtsgericht Hannover ein Geständnis ab. „Ihm war klar, dass er bei einem Betrug mithalf“, sagte Anwalt Holger Nitz. Er hatte sich für seine Dienste Geld erhofft, aber nichts bekommen.

Mittäter bedrohten Daniel A.

Daniel A. weist 16 Vorstrafen auf, und geht gerade in eine Privatinsolvenz. Seine Schulden von mehr als 35.000 Euro erklärte er Richter Laurin Osterwold so: „Gerichtskosten und Blödsinn gemacht.“ Erst jüngst wurde er wegen Verstoßes gegen das Doping-Gesetz zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Unter normalen Umständen wäre er auch am Dienstag wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und Beihilfe zum Computerbetrug zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Doch nachdem er im Frühjahr 2019 in U-Haft gesessen hatte, trug er zur Aufklärung des millionenschweren Verbrechens bei. „Ich bin über Tage und Wochen bedroht worden“, erzählt der Angeklagte. Auch gegen seine Familie wurden Drohungen laut. Der ermittelnde Kriminalhauptkommissar (39) bestätigte im Zeugenstand diese Angaben.

Angeklagter war drogenabhängig

„Wegen seiner Drogenproblematik ist mein Mandant immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten“, sagte Anwalt Nitz. Damit sei es nun vorbei. Daniel A. hat wieder eine Arbeit und eine Familie. Nitz: „Seine Frau hat ihm deutlich zu verstehen gegeben: Wenn die Betäubungsmittelabhängigkeit nicht endet, enden andere Dinge.“ So wurde das Verfahren eingestellt.

„Ich bin geheilt“, sagte Daniel A. am Ende der Verhandlung. Und wünschte allen Frohe Weihnachten!

Von Thomas Nagel