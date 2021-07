Hannover

Durch sie wird das Klärwerk Herrenhausen zum Fast-Selbstversorger: Eine neue Energiezentrale im Klärwerk hat am Dienstag die Stadtentwässerung Hannover in Betrieb genommen. Jährlich können die vier darin untergebrachten Blockheizkraftwerk-Module etwa zehn Gigawattstunden Strom erzeugen – und damit den Eigenbedarf zu 85 Prozent decken. Rund 42 Millionen Euro hat das neue Gebäude samt Technik gekostet, fünf Jahre hat die Bauzeit gedauert. Doch am Ende spart die Stadt dadurch eine Menge Energie.

„Wir wollen Hannover als Stadt mit hoher Lebensqualität in die Zukunft führen“, sagte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, kurz nachdem sie mit Wilfried Engelke, Vorsitzender des Betriebsausschusses für Stadtentwässerung, und Betriebsleiter Matthias Görn den Knopf zur Inbetriebnahme des Energiezentrums symbolisch gedrückt hatte. Zu dieser Zukunft gehören für sie Investitionen in moderne Technologien, Projekte zur Förderung der Energiewende und Stärkung der kommunalen Infrastruktur. „Die neue und moderne Energiezentrale der Stadtentwässerung ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg“, so die Erste Stadträtin.

Strom aus Faulgas könnte 2500 Haushalte versorgen

In der Tat hat es der Neubau in sich: Neben der Energiezentrale wurde ein 4000 Kubikmeter fassender Gasspeicher errichtet. Das durch den Klärprozess „gewonnene“ Gas wird darin gereinigt und über die Blockheizkraftwerke in elektrische Energie umgewandelt. Dabei entsteht auch Abwärme, die später ebenfalls genutzt wird: Sie soll die neuen Faultürme beheizen. So können künftig bis zu 85 Prozent des Strombedarfs und 100 Prozent des Wärmebedarfs des gesamten Großklärwerks gedeckt werden.

Steckt voller grüner Energie: das neue Kraftwerk des Klärwerks. Quelle: privat

Was den Strom- und Wärmebedarf angehe, werde man also nahezu autark, erklärte Stadtentwässerungs-Leiter Görn, der sich aber auch in der Pflicht sieht. Seiner Meinung nach müssen Klärwerke der Zukunft einen „spürbaren Beitrag zur Energiewende“ leisten. Das sei mit der neuen Anlage gegeben. Zum Vergleich: „Sie könnte 2500 Haushalte im Jahr mit Strom versorgen“, verdeutlicht Görn.

Stadt steckt zwei Milliarden in Kanalausbau und Co.

Abgeschlossen ist der Wandel zum „Klärwerk der Zukunft“ noch nicht – das insgesamt 189 Millionen Euro kosten wird: In den nächsten Jahren entsteht ein neues Energie- und Steuerungszentrum, das etwa die Schlammbehandlung und die Energieproduktion zusammenführt. Das Gesamtprojekt endet mit dem Rückbau der Altanlage spätestens 2027.

Und auch außerhalb der Anlage soll sich die Stadtentwässerung verbessern: Bis 2035 sollen rund zwei Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Kanalnetzes, Erneuerungen der Pumpwerke sowie umfassende Baumaßnahmen an den Klärwerksstandorten Herrenhausen und Gümmerwald umgesetzt werden. Oberstes Ziel dieser Investitionen: „Die langfristige Entsorgungssicherheit zu gewährleisten und die Wasserqualität und Aufbereitung der Abwässer von derzeit rund 750.000 Menschen im Stadtgebiet und Umlandgemeinden sicherzustellen“, erklärt die Stadt.

Von Simon Polreich