Hannover: Millionär Weiß muss 900.000 Euro Geldstrafe zahlen

Der Platz des Angeklagten im Gerichtssaal 2292 im Amtsgericht Hannover blieb am Dienstag leer. Millionär und Gründer der Zeitarbeitsfirma ZAG, Martin Weiß (72), hatte es vorgezogen, der Verhandlung fern zu bleiben. Amtsrichter Burkard Littger verurteilte den Mann wegen fünf Straftaten zu einer Geldstrafe zu 900.000 Euro (120 Tagessätze) und weiteren neun Monaten Führerscheinentzug.

Im Urteil sprach der Richter von „einem merkwürdigen Rechtsverständnis des Angeklagten“. Denn in einer Mail an seinen Rechtsanwalt hatte Weiß die Taten nicht nur geleugnet, sondern auch damit gedroht, Rotlicht-Größen gegen Polizei und Justiz einzuschalten.

Angeklagter erzählt in einer Mail wirres Zeug

Mehr noch: Der Inhalt der Mail lässt ein wenig am Geisteszustand des Millionärs zweifeln. Da ist die Rede von „einer Horde grüner Männer, die ihm den Weg verstellten“. Er spricht von einem Vorgesetzten „mit Stalingrad-Erfahrung“ beim BGS, der ihm vor einem Vietnam-Einsatz Anfang der 70-er Jahre bewahrt habe. In einer zweiten Mail schrieb Weiß, dass er seit 2019 von der Polizei und Behörden verfolgt werde.

In Wahrheit war Unternehmer am 28. Mai 2020 auf dem Karl-Thiele-Weg am Maschsee mit seinem Mercedes unterwegs. Als ihn Mitarbeiter des Grünflächen-Amtes darauf hinwiesen, dass das ein Rad- und Fußweg sei, fuhr er einen Gärtner (27) an und verletzte ihn. Nach fünf eindeutigen Zeugenaussagen räumte Anwalt Thomas Klapproth für seinen Mandanten den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Körperverletzung ein.

Die Anklagebank im Amtsgericht blieb leer: Anwalt Thomas Klapproth (links) vertrat den Unternehmer Martin Weiß, der der Verhandlung fernblieb. Richter Burkard Littger (rechts) verurteilte den Angeklagten zu einer hohen Geldstrafe. Quelle: Dröse

Die anderen Straftaten hatte der Millionär bereits gestanden. Es ging um Bedrohungen und Widerstand gegen Polizisten, Fahren ohne Führerschein und eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am 25. Juli 2020 war der Rentner mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern in Hannover vor der Polizei geflohen, weil er ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß.

Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl erlassen. Darin wurde die Tagessatzhöhe auf 23.000 Euro festgesetzt. Diese Zahl beruhte auf einer Schätzung auf Basis von Medieninformationen. Machte eine Geldstrafe von 2,76 Millionen Euro. Nun verlass der Richter die jährlichen Einnahmen des „wehrhaften“ (so die Selbsteinschätzung) Bürgers. Betriebsrente 73.000 Euro, Verpachtung 31.000 Euro, Altersrente knapp 16.000 Euro und Netto-Kapitalerträge 2,58 Millionen Euro. Macht also einen Jahresverdienst von mehr als 2,7 Millionen Euro im Jahr. Daraus ergibt sich ein Tagessatz von 7500 Euro.

Führerschein ist verschwunden

Neben dem Strafrabatt wurde auch der Entzug der Fahrerlaubnis deutlich um zehn Monate verringert. Wenn der Entzug der Fahrerlaubnis erloschen ist, muss die Verwaltungsbehörde das Dokument allerdings nicht herausgeben. Bei Zweifeln an der Fahrtüchtigkeit kann der Lappen über das Urteil hinaus einbehalten werden.

Denn die Polizei hat den Führerschein nicht. Angeblich sei der bei einem Raubüberfall verschwunden, behauptet der Millionär. Anwalt Klapproth betonte, dass er seinem Mandanten klar gemacht habe, dass es sich nur um ein Dokument handle und nichts an dem Fahrverbot ändere.

Aber vielleicht beruft sich Martin Weiß beim nächsten Kontakt mit der Polizei wieder auf eine „lokale Amnesie“. Dieser plötzliche Gedächtnisverlust habe ihn befallen, als die Polizei am 30. Juni 2020 vor seiner Tür stand und den Führerschein einkassieren wollte, schrieb er in einer Mail.

Von Thomas Nagel