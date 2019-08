Hannover

Kleinstwohnungen, sogenannte Mikroapartments oder auch Nanos, sind in der Single-Hochburg Hannover im Trend. Neben den hochpreisigeren Angeboten, wie sie aktuell am Klagesmarkt gebaut werden, sollen quasi in der Nachbarschaft am Körnerplatz auch kleine Wohneinheiten speziell für Studenten und Auszubildende entstehen. Das Projekt wurde am Montagabend im Bezirksrat Mitte vorgestellt, von der SPD allerdings in die Fraktion gezogen.

Aktuell wird das 2290 Quadratmeter große Grundstück zwischen Körnerstraße, Taubenfeld und Schloßwender Straße als Parkplatz genutzt. „Es ist nicht ganz so einfach, darauf zu bauen“, berichtete Kristina Erdmann vom Bereich Stadtplanung. Grund sei vor allem der unter dem Grundstück verlaufende U-Bahntunnel. Dieser verhindere eine komplette Unterkellerung mit einer Tiefgarage, die somit auf 15 Pkw-Stellflächen beschränkt bleibe, darunter sechs für Carsharing. Das Gebäude soll auch eine Kita mit Außenfläche und einen Einzelhändler aufnehmen.

Es gibt nur 15 Pkw-Stellflächen

Auch für dieses Projekt hat die städtische Tochter Hanova den Zuschlag erhalten. Das siebengeschossige Gebäude soll 76 Wohnungen speziell für Studierende und Auszubildende enthalten, überwiegend kleinere Apartments, zehn Wohnungen jedoch sollen für Wohngemeinschaften geeignet sein.

Ein Viertel der Wohnungen wird öffentlich gefördert. Deren Mieten liegen bei 5,80 Euro pro Quadratmeter. Die Kaltmieten der 26 Quadratmeter großen Wohnungen am Klagesmarkt betragen 390 Euro, also 15 Euro pro Quadratmeter.

„Das ist ein stolzer Preis“, kritisiert der Geschäftsführer des Studentenwerks, Eberhard Hoffmann. „Viele Studenten können sich das nicht leisten.“ Es gebe aber einen großen Bedarf an günstigen Wohnungen. „Bei 390 Euro kalt kommt man mit Nebenkosten schnell auf 450 Euro. Das ist grenzwertig.“

Der Bedarf an Wohnraum für Studenten bleibt trotz der Platzerweiterung der Wohnheime riesig. Jedes Jahr fangen laut Hoffmann 7000 Studierende in Hannover neu an. Die Gesamtzahl ist in den vergangenen fünf Jahren um rund 5000 auf aktuell 47.776 Studierende gestiegen. Da sei der geplante Neubau auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

