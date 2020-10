Hannover

Ein kleiner Hinweis in den sozialen Medien für den Stadtteil Nordstadt – und schon stand das Telefon nicht mehr still. Zurab Mikava, der seit 2008 auch die Gaststätte Kaisers im Stadtteil betreibt, sucht für das Café Klein Kröpcke ein paar Häuserblocks weiter einen Mieter. Was ist los? Die Nordstadt wollte vom Gastronomen die Hintergründe wissen. Viele machten sich sogar Sorgen um die Existenz der Gaststätte gegenüber der Uni. Mikava beruhigt: „Dem Café Klein Kröpcke geht es gut. Ich möchte mich nur verstärkt um das Kaisers kümmern“, sagt der 44-Jährige. Beides zusammen zu führen, sei ihm inzwischen mehr Last als Lust. „Ich will nicht, dass die Qualität in den beiden Gaststätten darunter leidet.“

Pendelei zwischen den Gaststätten ist zu viel geworden

Das Klein Kröpcke hatte Zurab Mikava 2017 von Erika Schlange und Wolfgang Rössig gekauft, die die Kult-Gaststätte über viele Jahrzehnte betrieben haben. Seither stehen die beiden als Angestellte hinter dem Tresen, Mikava managt den Laden und hilft dort auch aus, denn: „Die Leute wollen auch mal den Chef sehen.“ Und so pendelt der Gastronom seit drei Jahren hin und her zwischen Kaisers und Klein Kröpcke – mitunter sieben Tage die Woche. „Das ist zu viel. Inzwischen brauche ich auch mal eine Pause“, sagt Zurab Mikava. Auch die Familie solle mehr Zeit bekommen. Seine Kinder sind inzwischen zwölf und 15.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wer ins Kaisers geht, darf anspruchsvolle Küche erwarten, denn der gelernte Koch bereitet die Speisen dort frisch und in der Regel auch selber zu, etwa aktuell beim Wild oder beim Grünkohl, den er selbst zupft, klein schneidet und dann kocht. „Das ist alles sehr zeitaufwendig“, sagt der Gastronom. Kaisers und Klein Kröpcke seien es wert, gut geführt zu sein. Und bevor die Qualität in einem der beiden Läden leide, gebe er lieber einen ab. In diesem Fall das Klein Kröpcke.

Klein Kröpcke geht es wirtschaftlich gut – trotz Corona

Das ist im Stadtteil genauso fest verwurzelt wie die Leibniz Uni. Nach dem Krieg stand an der Ecke von Callinstraße und Rehbockstraße zunächst eine Bretterbude mit Bierverkauf. Ein festes Gebäude, noch mit Kioskcharakter, baute der erste Wirt, ein Herr Ilsemann, 1954. Bei den Nordstädtern hieß die Pinte schnell Klein-Kröpcke – wegen der Ähnlichkeit mit dem Nachkriegsbau des Café Kröpcke in der City. Als Erika Schlange und Wolfgang Rössig ihre Kneipe am 16. Mai 1979 eröffneten, griffen sie den Namen auf.

Das Klein-Kröpcke galt dann viele Jahre als Szenelokal im Stadtteil und auch darüber hinaus. Als eine der ersten Gaststätten in Hannover bot die Kneipe Fußball-Liveübertragungen an. Zur Fußball-WM 2002 in Japan und Südkorea bildete sich morgens um acht Uhr eine Traube rund ums Klein-Kröpcke: Alle wollten die Spiele durchs Fenster sehen. Ein 96-Fanclub trug sogar sein Banner durch die Stadien der Republik, darauf der prägnante Kopf des langhaarigen, langbärtigen Klein-Kröpcke-Wirts Rössig.

Längst Geschichte, wenngleich es die Fußball-Übertragungen nach wie vor gibt. Allerdings wurde im Laufe der Jahre aus dem Szenelokal ein Traditionslokal, in dem sich regelmäßig Gruppen trafen und bis heute treffen: Zu Skatrunden und Doppelkopf, zum Boule spielen im Winter im Biergarten. Der hat das Klein Kröpcke gerade in den zurückliegenden Sommermonaten sehr gut durch die Corona-Pandemie gebracht – während andere Gastronomen wirtschaftlich am Stock gingen und gehen, lief es im Klein Kröpcke weiter gut. Weshalb Zurab Mikava möglichen Gerüchten energisch entgegentritt, die Kneipe an der Callinstraße gebe er auch aus wirtschaftlichen Gründen ab. 80 Prozent der Besucher seien Stammgäste, und die hätten dem Café die Treue gehalten.

Mieter soll Nordstadt und ihre Bewohner kennen

Seit Veröffentlichung des Mietergesuchs haben sich etwa 30 Interessenten gemeldet, einen Zuschlag hat Zurab Mikava noch keinem erteilt. „Ich habe keine Eile.“ Außerdem wolle er sich den Nachfolger genau anschauen. Der neue Wirt solle am besten die Nordstadt und die Gepflogenheiten der Bewohner kennen, Gastroerfahrung haben und weltoffen sein. Denn eines ist dem Gastronomen wichtig: „Das Klein Kröpcke soll als Traditionslokal weiter bestehen. Trotz Corona.“

Von Andreas Voigt