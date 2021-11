Hannover

Der Transporter „Bulli“ als Verkaufsschlager – aber was kommt dann? Die zunehmende Digitalisierung bei der Fertigung der VW-Nutzfahrzeuge in Hannover, aber auch der Druck, möglichst schnell erfolgreich Elektrofahrzeuge bauen zu müssen, um nicht den Anschluss an den internationalen Markt zu verlieren – diese Herausforderungen machen vielen der Beschäftigten im VWN-Werk Stöcken Sorgen um ihren Arbeitsplatz.

Es gibt zwar die Standortsicherung bis 2029, aber viele Angestellte, die aktuell über 50 Jahre alt sind, rechnen schon vorher mit einer „Welle der Abfindung“, wie es ein langjähriger Mitarbeiter bei VWN gegenüber der NP sagt. Viele Beschäftigten hätten den Eindruck gewonnen, dass der Standort Hannover von der Konzernzentrale abgehängt werde. „Die Motivation ist im Keller, die Stimmung ist mies.“ Die Produktion vom T6 wird 2025 eingestellt, dann der drohende Verlust des Produktionsauftrags durch Konzernschwester Porsche ab 2024, das habe viele Fragen bei der Belegschaft aufgeworfen, heißt es. „Wenn man es nicht besser wüsste, müsste man glauben, dass das alles Absicht ist.“

Technik überfordert: „Viele sind nicht mehr in der Tiefe drin“

Was dieses unangenehme Gefühl mit verstärke, sei die Tatsache, dass einige Arbeiten inzwischen fremd vergeben würden, da der Belegschaft in manchen Produktionsbereichen das Know-How fehle. Das sei etwa in IT-Bereichen, aber auch in Teilen bei der Montage der Fall. „Die Technologisierung beim Autobau hat stark zugenommen, dem gegenüber sind die Mitarbeiter aber nicht ausreichend geschult worden“, so der VWN-Angestellte. In früheren Jahren konnten viele alles. „Das ist heute nicht mehr möglich durch die neuen Technologien. Viele Mitarbeiter sind deshalb nicht mehr in der Tiefe drin.“ Wenn man sich mit den Kollegen in Wolfsburg austausche, dann sei das „manchmal eine ganz andere Sprache. Die wenden Begriffe an, die wir hier in Hannover oft gar nicht kennen.“

Nach dem Dieselskandal habe der Konzern in Wolfsburg angekündigt, sämtliche Management-Hierarchien zu hinterfragen und viele abzubauen. „Das ist bis heute nicht geschehen. Wer hochkommen will, muss Ja und Amen sagen. Wer auf Fehler hinweist, vermindert seine Chance nach oben zu kommen.“ Das System Volkswagen bestehe deshalb immer noch uneingeschränkt: „Die Sternchen in der Personalakte sind wichtiger als der Erfolg des Unternehmens.“ Auf der kulturellen Unternehmensebene habe sich seit dem Dieselskandal im Prinzip nichts geändert. „Leider.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf den ID Buzz

Die von Konzernchef Herbert Diess jüngst vorgeschlagenen Sanierungs-und Umstrukturierungsmaßnahmen für VW und VWN findet grundsätzlich die Zustimmung des Mitarbeiters in Hannover. „Es führt kein Weg daran vorbei.“ Allerdings glaube er nicht, dass sich das alles so schnell umsetzen lasse: „Viele wollen in der wohligen Decke bleiben und torpedieren die Vorschläge.“

Tesla sei das große Vorbild, aber erreichen werde man dies wohl nur schwer. Große Hoffnungen setze die Belegschaft auf den vollelektrischen ID Buzz ab 2022. „Wenn der nicht läuft, wird es schwer für Hannover.“ Hoffnungen hegen in Stöcken offenbar nicht alle: Nicht wenige VWNler sehen eher in Wolfsburg eine Jobperspektive und haben Hannover bereits den Rücken gekehrt oder tun dies in Kürze, so der Mitarbeiter weiter.

Von Andreas Voigt