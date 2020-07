Hannover

Das Wichtigste zuerst: Michelle lebt. Seit Januar sind keine Krebszellen mehr in ihrem Körper nachweisbar. Am 9. Mai ist die Frau aus Rethen 20 Jahre alt geworden und da hat sie bereits das zweite Mal in ihrem jungen Leben die Leukämie besiegt. Erst als 14-jährige Jugendliche, als das erste Mal Blutkrebs diagnostiziert wurde. Beim nächsten Mal ab dem 9. August 2019, als das nächste Damoklesschwert namens „ALL, Akute Lymphatische Leukämie“ über ihr hing. Die NP berichtete über die tapfere junge Frau und rief zur Typisierung auf – tausende folgten dem Aufruf.

Vor einem Jahr: Da besuchte die NP Michelle in der MHH vor Beginn der Chemo. Quelle: Droese

Heute hat Michelle Hohbein ihr schönes, fast kindliches Lachen wieder. Den gefräßigen Krebs hat sie mit viel Kraft, Chemotherapie, Bestrahlung und zuletzt dann doch noch einer Stammzellspende hinweggefegt. Aber das macht man nicht mal so eben. Das bedeutet körperliche und psychische Hochleistung, das bedeutet – trotz immerwährender Unterstützung von der Familie, von den Freunden, von den Ärzten und Pflegern – Einsamkeit. Weil der Krebs in ihrem Körper wütet und sich bei aller Liebe und Fürsorge niemand vorstellen kann, wie es ihr dabei wirklich geht. Das bedeutet ständige Todesangst und in so mancher Minute vielleicht sogar Todessehnsucht, „damit endlich Ruhe ist“, damit diese ewige Übelkeit, der Schmerz und die Furcht vorbei sind.

Geheilt: Die an Leukämie erkrankte 20-jährige Michelle aus Rethen ist genesen, berichtet sie NP-Redakteurin Petra Rückerl. Quelle: droese_r

Der erste Chemo-Block in der MHH dauerte sechs Wochen. Sechs Wochen mit drei anderen krebskranken Frauen in einem Zimmer, „das hat mich psychisch sehr mitgenommen, wenn da ältere Frauen sagten, sie wollen nicht mehr leben“. Die Chemo selbst „hat leider nur den Umständen entsprechend funktioniert“, sagt Michelle. Die Krebszellen zeigten sich renitent, den Ärzten musste anderes, mehr, sehr viel mehr einfallen. Eine Therapie mit Antikörpern „mit allen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen“ gehörte dazu, „es gab so viele Komplikationen“. Sie erhielt ein Medikament, das in Zusammenhang mit ALL noch nie gegeben wurde, Ausgang ungewiss. „Ich musste mit meinen 19 Jahren entscheiden, ob ich das nehmen wollte.“ Immerhin kommt sie bald mit einer anderen jungen Frau in ein Zweierzimmer.

Kopf- und Ganzkörperbestrahlung in der MHH

Ende September darf sie kurz nach Hause, währenddessen geht es mit der Bestrahlung weiter – Kopf- und Ganzkörperbestrahlung. Was das heißt: „Es riecht fürchterlich nach diesen Strahlen. Es ist sehr unangenehm im Gesicht. Man bekommt eine Art Maske geformt, mit der man jedes Mal an den Tisch festgeklemmt wird. Man ist wie gefangen.“

Drei Monate Transplantationen

In der Zwischenzeit hat sich ein Spender in der Familie gefunden, am 24. Oktober gibt es die erste Transplantation. Auf Station 79, der Knochenmarktransplantationsstation, geht der Kampf um ihr Leben weiter. „Meine Thrombozyten schredderten sich selbst, die Anzahl der Thrombozyten ging nicht hoch,“ erklärt sie. Ihr war nur noch übel, sie bekam Schmerzen unter dem Brustbein, „ich konnte nicht aufstehen, nicht sitzen, alles wurde untersucht, es wurde nichts gefunden und das Ganze hielt noch bis Mai an“. Drei Monate dauerten die Transplantationen, „ich war fast nur in meinem Zimmer, bekam noch Windpocken, war auch über Weihnachten und Silvester in der Klinik. Das war eine harte Zeit, ich sah keinen Fortschritt“, sagt sie. Damit stand sie nicht allein. Auch die Ärzte sahen kaum noch Hoffnung. „Es war sehr schwierig für meine Eltern. Die Ärzte haben ihnen gesagt, dass es das gewesen sei, wenn ich die Zeit jetzt nicht überstehen würde“.

Beschützt von den Eltern: Michelle Hohbein (19) vor einem Jahr mit ihrer Mutter Susanne Hohbein und Stiefvater Marcell Zangenmeister. Quelle: Rainer_Droese

Doch dann geschieht das Wunder. Im Januar besteht sie „zu fast 100 Prozent aus meinen Spenderzellen, ich habe keine Krebszellen mehr“. Am 8. Januar wird Michelle Hohbein aus der Klinik entlassen.

Glücklich: Die an Leukämie erkrankte 20-jährige Michelle aus Rethen ist genesen, Quelle: droese_r

Michelle Hohbein hat es geschafft, hat dem Tod wieder einmal Contra gegeben. Jetzt reicht es aber auch, jetzt ist Leben angesagt. „Aktuell bin ich noch in der Erholungsphase, im September fahre ich wieder einmal zur Reha in den Schwarzwald. Alle guten Dinge sind drei“, sagt sie lächelnd im Gespräch am Maschsee und erwähnt ihre zwei vorherigen Rehas in der selben Klinik. „Ich habe mich dort wohlgefühlt, sogar gute Freundinnen kennengelernt.“ Mehr muss aber wirklich nicht sein, der Krebs kann ihr jetzt gestohlen bleiben.

Corona bremst ihren Ehrgeiz

Und nun also Corona. Die Pandemie hat sie mit ihrem immungeschwächten Körper etwas gestoppt, jetzt darf und will sie sich bloß nichts einfangen. „Vielleicht ist es sogar gut, sonst würde ich es schnell übertreiben. Ich bin ja schon etwas ehrgeizig“, sagt sie. „Ich würde gern ins Fitnessstudio gehen, gern alltägliche Sachen mit meinen Freunden und Freundinnen machen.“ Sie wäre auch in den Urlaub gefahren, „und ich hätte auch gern schon studiert, aber ich bin noch zu schwach“, merkt Michelle und hofft, dass es spätestens nächstes Jahr losgehen kann mit dem dualen Studium der Wirtschaftspsychologie.

Durch Corona aber haben „viele Leute auch verstanden, wie wir uns fühlen“, sagt sie mit Blick auf die Maskenpflicht. Sechs Jahre lang insgesamt lebte sie immer wieder mit dem Mund-Nasen-Schutz, „das ist etwas anderes, als sie mal kurz zum Einkaufen zu tragen“. Und: Nun dürften eigentlich alle nicht, was sie nicht darf – wie in geschlossenen Räumen ungeschützt mit fremden Menschen sein, „das bringt für mich die Ruhe, die ich noch brauche“.

Das größte Geschenk: Freundschaft und Liebe

Also macht sie mit ihren Freundinnen Dinge „draußen“ wie mit dem E-Bike fahren, spazieren, in den Zoo gehen oder im Außenbereich eines Cafés Kaffee trinken. „Wir haben eine Terrasse und den Garten zu Hause, da kann man auch schön sitzen“, beschreibt sie das elterliche Haus, wo sie sich wohl und geborgen fühlt. Wo sie die Freundschaft und Liebe ihrer Familie und ihrer Freunde wirklich genießen kann. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll meine Freunde für mich da waren in der Zeit. Die haben Briefe geschrieben, angerufen, waren jederzeit für mich da, das rechne ich denen ganz hoch an. Eine Freundin schickte einen Sorgenfresser, eine malte mir Mandalas, eine schickte Wohlfühlboxen. Meine Mutter machte eine Whatsapp-Gruppe auf und versorgte so alle mit Infos, wie es mir geht. Das war das größte Geschenk, dass alle für mich da waren. Das macht mich zu einem glücklichen Menschen.“

Gesundheit als größter Schatz

Wie geht es weiter? Noch spürt Michelle die Nebenwirkungen, noch muss sie Tabletten schlucken. Alle drei Monate muss sie drei Jahre lang zur – auch nicht gerade schmerzfreien – Knochenmarkpunktion. Einmal im Monat muss sie zur MHH zur Nachsorge. „Ich lebe noch jeden Tag damit, dass ich diese Krankheit hatte.“ Zukunftsängste sind da, gibt sie zu. „Ich hatte letztes Jahr schon so viel vor.“ In einem Jahr will sie vor allem eins: „Immer noch gesund sein. Und gesund bleiben.“

