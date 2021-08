Hannover

Meteorologie-Professor Gunther Seckmeyer von der Leibniz-Uni weiß, wie wir die Kurve kriegen, um der Klimakrise zu begegnen. Er fürchtet allerdings, dass die Politik sich nicht traut.

Mit Ihrem Beitrag wird die diesjährige Sommer-Uni online eröffnet. Worum gehts?

Ich werde auf die aktuelle Klimakrise eingehen, auf die Hitzewellen und Brände, die zukünftige Temperaturentwicklung. Schwerpunkt wird sein, was wir dagegen tun können. Nämlich, dass wir vollständig und schnell auf regenerative Energien umsteigen müssen und dass das machbar ist. Vor allem das Potenzial der Solarenergie ist sehr hoch auch in Niedersachsen..

Bei Niedersachsen denkt man zuerst an Windenergie, oder?

Windausbau brauchen wir auch, weil sich Wind und Sonne sehr gut ergänzen. Wir setzen in Niedersachsen viel zu wenig auf die Sonne unter der Annahme, dass diese nicht besonders effektiv wäre. Solarenergie ist die billigste Energieerzeugung, gefolgt von Wind.

Wolken und der Klimawandel

Stören die vielen Wolken über Niedersachsen nicht?

In Hannover haben wir selber gemessen, dass etwa 60 Prozent der Sonnenstrahlung nicht direkt ist, sondern diffus. Was mit den vielen Wolken zusammenhängt. Aber Solarenergie ist auch nutzbar bei wolkenverhangenen Himmel, weil die Wolken die Sonnenstrahlung reflektieren. Die höchste Strahlung kommt bei durchbrochener Bewölkung zustande und nicht bei Sonnenschein.

Sie haben auf dem Dach der Uni eine selbst gebaute Wolkenkamera mit Fischaugenobjektiv installiert. Was hat die Dokumentation von Wolken mit dem Klimawandel zu tun?

Die Dinge hängen miteinander zusammen: Die Bewölkung und damit die Einstrahlung ändert sich, vermuten wir. In den Frühjahrsmonaten hatten wir in den vergangenen Jahren weniger Wolken. Das führt zu verstärkter Trockenheit, weil mehr Wasser verdunstet. Die Wolken sind aber nach wie vor die große Unsicherheit bei den Klimamodellen. Es ist immer noch nicht klar, ob die Wolken insgesamt einen kühlenden oder wärmenden Effekt haben.

Regenwald kurz vor dem Kipppuntk

Am höchsten Punkt des grönländischen Eisschildes hat es gerade erstmal geregnet seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da müssen bei Ihnen doch die Alarmglocken schrillen, oder?

Ja, sicher. In diesem Jahr gibt es schon viele solcher negativen Rekorde. Es gab Rekordtemperaturen von 48.8 Grad in Kanada, das Gleiche in Süditalien. In Russland brennt so viel Wald wie noch nie, dabei taut der Permafrostboden auf. Ebenso gibt es Rekordbrände in Brasilien, der Regenwald ist kurz vorm Umkippen, das sind alles sehr beunruhigende Nachrichten.

Was bedeutet „kurz vorm Umkippen“?

Wenn die abgebrannte Fläche im Regenwald eine gewisse kritische Schwelle überschritten hat - die liegt bei 20 bis 25 Prozent des Regenwaldes, dann verändert sich das Klima dort. Dann regnet es nicht mehr genügend und der Wald stirbt großflächig. Wir haben schon 17 Prozent erreicht und es geht im Rekordtempo weiter.

…dank Brasiliens Regierungschef, dem rechtsradikalen Klimawandelleugner Bolsonaro…

Ja, dank Bolsonaro. Der Regenwald steht also vor dem Kipppunkt. Lange Zeit war er die grüne Lunge der Erde, nahm 25 Prozent des C02 auf, das wir in die Luft gepustet haben. Seit zwei bis drei Jahren stößt der Regenwald aber nach neueren Erkenntnissen wahrscheinlich mehr Treibhausgase aus, als er zu binden vermag.

Institut vor der Schließung Das Institut für Meteorologie an der Leibniz Universität Hannover soll trotz des Widerstandes aus der Landesregierung geschlossen werden, berichtet Professor Gunther Seckmeyer. „Nach wie vor plant das Präsidium, den Studiengang zu schließen. Jetzt durften sie es nicht, weil das Wissenschaftsministerium widersprochen hat.“ Das Präsidium plane für nächstes Jahr den Abbau, wenn ein ältere Kollege in den Ruhestand gehe. Meteorologie solle dann Teil des Umweltingenieurswesen werden, „das ist aber nicht zukunftsweisend“. Langfristig solle es nur noch einen Meteorologie-Professor geben. Das Präsidium müsse einsparen und argumentiere mit den Kosten und der Größe des Studienganges. „Angeblich haben wir eine zu geringe Studierendenzahl.“ Aber: „Wir habe auf 100 Studierende zwei Professoren. Damit haben wir mehr Studierende pro Professor als die Physik.“ Natürlich könne man nicht mit einem Massenfach wie Jura mithalten, „die haben aber auch 20 Professoren“. Seckmeyer findet es „Wahnsinn, in Zeiten des Klimawandels ausgerechnet das Fach zu streichen, das sich mit dem Thema und den Lösungen beschäftigt“. Immerhin habe man - weltweit einmalig - ein Solarmessgerät entwickelt, „dass das Sonnenspektrum aus 150 Richtungen gleichzeitig messen kann. Das ist eine neue Messtechnik, damit sind wir weltweit führend, das haben nur wir“.

Der Altkanzler verteidigt in Hannover die Currywurst und damit den überbordenden Fleischkonsum, weder die Bundesregierung noch die Opposition wagen Vorschläge für einschneidende Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels. Haben Sie Hoffnung, dass wir die Kurve noch kriegen?

Technisch gesehen können wir noch das Schlimmste verhindern, ob der politische Wille da ist, bezweifele ich. Es gibt die Angst in der Politik, dass sie nicht mehr gewählt werden, wenn sie sagen, was getan werden müsste. Wenn die Bürger die Politiker nicht unterstützen, dann wird das nichts. Es bedarf also des Verständnisses der Bürger, aber das scheint noch nicht ausreichend vorhanden zu sein. Das Bewusstsein, dass es letztlich alle erwischen wird, ist bei vielen nicht da. Das sagt auch der IPPC-Report aus: Es gibt keine Region der Erde, die nicht von der Klimakrise beeinflusst wird. Es wird keinen Platz geben, an dem man nicht betroffen ist.

Fridays for Future macht Hoffnung

Viele hoffen auf neue technische Möglichkeiten…

Ja, die warten auf ein Wunder. Aber das Schlimme daran ist, dass es die technischen Lösungen ja bereits gibt und sie nicht genutzt werden. Es ist nicht einmal wahnsinnig teuer. Mit ein bis zwei Prozent des Bruttosozialprodukts können wir auf erneuerbare Energien umsteigen und die Treibhausgase einsparen.

Was macht Ihnen den Hoffnung?

Unsere Jugend, die sich in der Fridays-for-Future-Bewegung artikuliert. Die haben im Gegensatz zum Großteil der Gesellschaft verstanden, um was es geht. Nämlich um die Frage ob wir in Zukunft noch auf diesem Planeten werden leben können. Diese Jugendlichen werden zwar nicht die notwendigen Maßnahmen treffen können, weil sie (noch) keine Macht haben, aber sie können ihre Eltern und Großeltern überzeugen. Und die allermeisten Eltern und Großeltern wollen, dass es ihren Kindern und Enkeln gut geht.

Professor Gunter Seckmeyer wird den Eröffnungsbeitrag zur Sommer-Uni der Leibniz Universität am 25. August halten. Wer interessiert ist, kann sich online zuschalten.

Utopie-Sommer 2021 Die Klimakrise ist da, wie können dennoch „enkeltaugliche Utopien“ entwickelt und vor allem enkeltaugliche Handlungsweisen umgesetzt werden? Um diese Frage geht es im Utopie-Sommer 2121, zu dem die Wissenschaftlerin Maja Göpel und der Philosoph Richard David Precht einladen. An bundesweit 120 Standorten treffen sich Menschen am 24. und 25. August online und auch - coronagerecht - von Angesicht zu Angesicht. Mit dabei ist natürlich auch Hannover, die Utopie-Konferenz findet statt in den Hinterhöfen der Initiativen „Unter einem Dach gUG“ und „Snntg e.V.“ in der Lilienstraße 16 (Nordstadt). Hier geht es am ersten Tag darum, seine „Fähigkeiten für eine Gesellschaft der Zukunft“ zu entdecken, wie Organisatorin Iyabo Kaczmarek sagt. Angeboten werden vier Workshops, wo diese Fähigkeiten identifiziert und ausprobiert werden. An Tag zwei, dem „Initiativen-Summit“, werden dann gemeinsam Utopien entwickelt, analysiert und konkrete Forderungen benannt, „die eine zukunftsfähige Gesellschaft bereichern“. Teilnehmende Initiativen sind unter anderem „Fräulein Wunder AG“, „Kargah“, „Dance Community Hannover“, „werhatdergibt“ und das „Cameo-Kollektiv“. Für den ersten Utopie-Tag am 24. August muss man sich anmelden unter www.future-skills.co

Von Petra Rückerl