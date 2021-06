Hannover

Diese Ironie war dann doch eher Zufall. Während die Leibniz Uni mit einem großen Plakat an der Frontseite des Welfenschlosses für eine Online-Ringvorlesung zum Thema „Mission 2031: Zukunft denken – nachhaltig handeln“ wirbt, stehen unter auf dem Rasen nahe des Pferdes-Denkmals rund 20 Studierende und demonstrieren für den Erhalt ihres Studiengangs. 2031 wird es ihn nämlich nicht mehr geben an der Leibniz-Uni, wenn das Präsidium seine Sparpläne in die Tat umsetzt. Zukunft denken – an der Hochschule aktuell ohne die Meteorologie.

So sieht es aktuell aus, und das wollen die 100 Studierenden der Meteorologie nicht hinnehmen. Seit Bekanntwerden der Pläne haben sie eine Reihe von Protest-Aktionen auf die Beine gestellt, sind zuletzt vor den Landtag geradelt, um für den Erhalt zu demonstrieren. Am Montagnachmittag blieb es diesmal bei einem stummen Vortrag – hochgehalten in Richtung Präsidentenzimmer wurden lediglich Plakate wie „Ohne Expertise in der Klimakrise keine Expertise“, „Rettet Meteo“ oder „LUH nicht ohne Meteo“.

„Hätten uns einen Austausch gewünscht“

„Wir haben den einzigen Standort für Meteorologie in Niedersachsen hier in Hannover. Und wir beschäftigten uns mit dem Wetter, das klimatechnisch eine hohe Relevanz hat“, sagt Anna Julia Hauschild, die Sprecherin des Fachrats Meteorologie. Dass ihr Studiengang recht wenige Studierende hat im Vergleich zu anderen, und auch nur einige tatsächlich den Abschluss schaffen, lässt sie als Argument für das Aus nicht gelten: „Eine Hochschule soll Jugendliche Bildung vermitteln, damit sie später die Gesellschaft mit hochhalten.“

Nicht mit uns: Das geplante Aus nehmen die Studierenden ihres Studiengangs Meteorologie nicht hin. Am Montag blieb es bei einem lautlosen Protest. Quelle: Heusel

Die Studierenden hätten sich gewünscht, so Hauschild, dass sich die Hochschul-Leitung vorher mit ihnen ausgetauscht hätte, bevor sie die Streichpläne öffentlich gemacht habe. „Hier werden Grundlagen und Tiefe vermittelt.“ Für den 19. Juli haben die Studierenden die nächste Kundgebung geplant, dann wieder mit Redebeiträgen.

Leibniz-Uni fehlen jährlich 3,5 Millionen Euro im Etat

In der Hochschullandschaft rumort es schon länger. Studierende, aber auch Lehrende, kritisieren einen zu strikten Sparkurs. Neben der Abschaffung der Meteorologie in Hannover fehle es den Unis durch jährliche pauschale Einsparungen Geld für Infrastruktur, Forschung und Lehre im Allgemeinen, so die Meinung. Wie berichtet, hatte die Leibniz-Uni angekündigt, in den nächsten Jahren etwa hundert Stellen, darunter 22 Professuren, sowie ganze Studiengänge nicht mehr finanzieren zu können, sie also zu streichen. Landesweit stellt das Land seinen Hochschulen in diesem Jahr etwa 24 Millionen Euro zur Verfügung, die Leibniz-Uni hat deshalb jährlich 3,5 Millionen Euro weniger im Etat.

Von Andreas Voigt