Hannover

Der Messeschnellweg wird in der Nacht von Montag (28. Oktober) zu Dienstag zwischen Mittelfeld und Messe-Nord in Richtung Süden komplett gesperrt. In der Nacht darauf erfolgt die Vollsperrung zwischen Messe-Nord und Messe-Süd, wie die Landesverkehrsbehörde am Freitag mitteilte. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Nachdem Mitte dieser Woche die Fahrbahnen Richtung Norden wegen Reparaturarbeiten zwei Nächte lang gesperrt waren, ist Anfang kommender Woche nun die Gegenrichtung dran. Die Sperrungen dauern voraussichtlich jeweils von 19.30 Uhr bis 5 Uhr. Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Die Behörde empfiehlt jedoch, den Bereich weiträumig zu umfahren.

