Hannover

Der Messeschnellweg in Richtung Celle wird am Sonntag, 14. November, zeitweise voll gesperrt. Grund sind Grünschnitt- und Reinigungsarbeiten im Bereich der Brücke über den Weidetorkreisel. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Sperrung erfolgt in der Zeit von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr. Der betroffene Verkehr kann am Weidetorkreisel abfahren und auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisels wieder auffahren. Mit Verkehrsbehinderungen ist dennoch zu rechnen.

Von Manuel Behrens