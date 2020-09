Hannover

Seit 7.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen knattern die Motorsägen quasi im Akkord. Es ist die wohl bislang größte Baumfällaktion aus Gründen der Verkehrssicherheit an einem Tag in der Eilenriede. 56 Bäume entlang des Messeschnellwegs zwischen Pferdeturm und Seelhorster Kreuz müssen fallen – bevor sie es von selbst tun.

Die Trockenheit hat die Standfestigkeit beeinträchtigt. „Betroffen sind vor allem Rotbuchen“, sagt Revierleiter Thomas Giese. Zwei Eichen, ein Ahorn und eine Birke sind auch dabei. „Wenn es im nächsten Jahr so trocken bleibt, werden wir weitere Bäume fällen müssen“, befürchtet der Förster. „Es sind schon viele der anderen Rotbuchen vorgeschädigt. Ich kann nicht sagen, ob die im nächsten Jahr noch mal grün werden.“

Muss jetzt jedes Jahr gefällt werden?

Innerlich haben sich die Forstleute offenbar schon darauf eingestellt, jedes Jahr aufs Neue geschädigte Bäume entsorgen zu müssen. An diesem Sonntag sind 16 Mitarbeiter im Einsatz und eine Hubarbeitsbühne. Neben den Bäumen müssen gelegentlich auch ein paar Büsche entfernt werden, damit die Forstarbeiter überhaupt an den Baum herankommen. „Gleichzeitig schneiden wir auch den Lichtraum frei“, sagt Giese, „also Dinge herunter, die in den Verkehr wachsen können.“ Damit für diese Arbeiten nicht noch einmal der Verkehr auf dem Messeschnellweg behindert werden muss.

Der Lkw mit der Hubarbeitsbühne steht auf der Straße. Auch das Holz wird darüber abtransportiert. Da die Fällungen auf beiden Seiten der Strecke notwendig sind, ist der Messeschnellweg in beiden Richtungen komplett gesperrt. Um 17.30 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. „Wir sind im Plan“, betont Giese. „Wenn keine Maschinen ausfallen, werden wir pünktlich fertig.“

Umleitungsempfehlungen der Stadt

Die Stadt empfiehlt, ab Pferdeturm Richtung Messe über die Hans-Böckler-Allee, den Bischofsholer und Altenbekener Damm und Hildesheimer Straße auszuweichen. In der Gegenrichtung führt die Umleitung ab der Anschlussstelle Bult über den Bischofsholer Damm zur Hans-Böckler-Allee und von dort zum Pferdeturm.

Von Andreas Krasselt