Hannover

Am Wochenende wird die Brücke des Messeschnellwegs über den Weidetorkreisel abwechselnd in beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit. Grund sind Arbeiten an der Brücke, die wegen mangelnder Tragfähigkeit bereits seit September 2020 nur noch jeweils einspurig zu befahren ist.

Am Sonnabend, dem 3. Juli, wird sie daher von 8 Uhr morgens bis etwa 20 Uhr in Fahrtrichtung Messe gesperrt. Am Sonntag ist dann im gleichen Zeitraum eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Celle geplant. Der Verkehr kann die Brücke in diesen Zeiten über den Weidetorkreisel umfahren.

Dennoch ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Behörde empfiehlt daher, den Bereich weiträumig über die A2 und A7 zu umfahren. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind für Lkw beschildert und können im Internet eingesehen werden.

Von Andreas Krasselt