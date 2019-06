Hannover

Blutiger Streit in einer Kantine an der Arndtstraße: Am Freitag ist dort ein Mann (47) mit einem Messer auf einen 27-Jährigen losgegangen. Der Jüngere erlitt schwere Verletzungen, kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Angreifer wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Informationen der NP befindet sich der Tatort in der sozialen Einrichtung „Bildungsvereinigung Arbeit und Leben“ im Stadtteil Mitte.

Nach Angaben der Polizei kam es zwischen den Männern gegen 10 Uhr zu einem Streit. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zeugen halten Messerstecher fest

Was bislang bekannt ist: Plötzlich griff der 47-Jährige zu einem Küchenmesser und stach damit mehrfach auf das Opfer ein. Der Täter hörte erst auf, als Zeugen einschritten und ihn zurückhielten.

Der 27-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Beamte nahmen den Messerstecher in der Einrichtung fest.

In welchem Verhältnis die Männer zueinander standen, ob beide bei „Arbeit und Leben“ tätig sind, sei noch unklar, so Polizeisprecherin Isabel Christian: „Das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.“

