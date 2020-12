Hannover

Die blutige Messerstecherei im Steintor-Viertel: Die drei Männer (21, 23, 25), die in Verdacht stehen, in der Nacht zu Sonntag einen 34-Jährigen und einen 38-Jährigen mit Stichen lebensgefährlich verletzt zu haben, sind wieder auf freiem Fuß. Sie wurden am Montag zwar einem Haftrichter im Amtsgericht Hannover vorgeführt. Doch der schickte sie nicht hinter Gitter.

Die Nacht zu Montag hatten die drei Männer allerdings im Gewahrsam verbracht. Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Bertram sei es bei den Ermittlungen bislang nicht gelungen, den einzelnen Beschuldigten detaillierte Tatbeiträge zuzuordnen. Entsprechend wurden die Anträge auf Erlass von Haftbefehlen abgelehnt. Die 21-, 23- und 25-Jährigen werden aber weiter als Tatverdächtige geführt.

In der Nacht zu Sonntag war es in der Steintorstraße zur Messerstecherei mit zehn bis 15 Beteiligten gekommen. Neben den beiden 34- und 38-Jährigen wurde ein weiterer Mann verletzt: Der 43-Jährige musste mit einem Stich ins Bein in eine Klinik eingeliefert werden. Der Zustand der beiden lebensbedrohlich Verletzten war am Montag stabil. Keiner der Beteiligten konnte bislang zum Tathergang befragt werden.

Tatort: In der Steintorstraße wurden zwei Männer durch Stiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Quelle: iwn

Laut Bertram gibt es zu den Hintergründen des Verbrechens keine neuen Erkenntnisse. Ziemlich wahrscheinlich scheint aber eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu. Die Polizei hatte in der Tatnacht insgesamt neun Albaner festgenommen – darunter die drei Tatverdächtigen. Der Kokain-Handel in Hannover wird maßgeblich von Albanern betrieben. Das Steintor-Viertel ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Aktivitäten albanischer Koks-Dealer. Die Verletzten sind Deutsch-Russen oder haben kasachische Wurzeln.

Spuren werden ausgewertet

Ein am Tatort gefundenes Messer gilt weiter als mögliche Tatwaffe. Weitere Stichwaffen wurden von der Polizei bislang nicht sichergestellt. Das Messer wird nun kriminaltechnisch untersucht. Und: „Es gibt weitere Spuren, die zurzeit intensiv ausgewertet werden“, sagt Bertram. Die Ermittler hoffen, so doch noch herausfinden zu könne, wer in der Steintorstraße zugestochen hat.

