Hannover

Der Tatverdächtige, der nach der Messerattacke auf einen 43-jährigen Mann am Dienstagnachmittag an der Christuskirche ( Nordstadt) festgenommen worden war, soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 29-Jährige war von der Polizei in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Männern gegen 16.45 Uhr in einem Café an der Gustav-Adolf-Straße in der Nähe des Tatorts kennengelernt. Als der Jüngere versuchte, dem Opfer die Geldbörse zu stehlen, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei zückte der 29-Jährige ein Messer und stach mehrmals zu. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Oberschenkel und Brust ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf im Rahmen einer groß angelegten Fahndung festgenommen werden.

Von kra