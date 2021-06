Hannover

Wie jetzt bekannt wurde, hatte die Polizei nach der Messerattacke am Opernplatz zwei weitere Männer (20, 22) vorläufig festgenommen, die an der vorangegangenen Prügelei beteiligt gewesen sein sollen. Sie seien aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden, wie Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, auf Anfrage der NP bestätigte.

„Gegen sie wird wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung ermittelt“, so Klinge. Gegen den 27-jährigen mutmaßlichen Haupttäter aus Stöcken war am Montag Haftbefehl wegen versuchter Tötung erlassen worden. Er soll am frühen Sonntagmorgen auf dem Opernplatz auf zwei junge Männer eingestochen haben. Ein 20-Jähriger wurde dabei schwer am Hals verletzt und brach kurz darauf am Buswartehäuschen zusammen. Sein älterer Freund erhielt eine Stichverletzung am Hintern.

Streit am Hauptbahnhof ging voraus

Doch vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Gruppen am Hauptbahnhof. Beteiligt waren laut Klinge auf beiden Seiten jeweils drei junge Leute mit Migrationshintergrund. „Der 27-Jährige war offenbar stark angetrunken und hat die andere Gruppe angemacht“, berichtet Klinge über erste Erkenntnisse der Ermittler.

Worum es ging, sei aber noch unklar. Möglicherweise um Mädchen, vielleicht hätten sich auch nur Frust und Aggression Bahn brechen wollen. „Eine vernünftige Begründung haben wir noch nicht.“ Auszuschließen sei aber wohl ein irgendwie gearteter Bandenhintergrund.

Verabredet zum Weitermachen

Schon der Streit am Hauptbahnhof eskalierte und wurde handgreiflich. Die Kontrahenten wurden schließlich vom Sicherheitsdienst und der Polizei getrennt und erhielten Platzverweise. „Dann verabredeten sie sich am Opernplatz, um da weiter zu machen“, so Klinge.

Dass der 27-Jährige dabei schließlich zum Messer griff, hätten wohl auch seine Freunde nicht erwartet. Sie hätten nach der Attacke wohl selbst die Flucht ergriffen. Ermittelt werden konnten die Drei schließlich mithilfe von Zeugenaussagen.

Konfliktlösung in Wildwestmanier?

Der 27-Jährige ist allerdings bei Polizei und Staatsanwaltschaft kein Unbekannter. Er fiel bereits wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Diebstahl auf. Und es ist offenbar auch nicht das erste Mal, dass er einen Streit auf einem öffentlichen Platz in der City aus der Welt schaffen wollte.

Im Januar soll er seinen Anwalt, der noch ausstehende Gebühren einfordern wollte, bedroht und aufgefordert haben, die Sache mit ihm auf dem Kröpcke zu klären. Machomäßige Konfliktlösung in Wildwestmanier? Statt des Treffens gab es aber einen Strafbefehl gegen den 27-Jährigen, gegen den er allerdings Widerspruch einlegte. „Das Verfahren läuft noch“, sagte Klinge.

