Hannover

Der Messerstecher aus der List ist zur weiteren Untersuchung in die Psychiatrie gekommen. Ein Richter hatte noch am Montagabend statt eines Haftbefehls einen Unterbringungsbefehl erlassen, wie Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte bereits die Medizinische Hochschule Hannover Anhaltspunkte für eine psychiatrische Störung festgestellt.

Der 40-jährige gebürtige Deutsche wurde im Maßregelvollzugszentrum in Moringen untergebracht. Alles Weitere hänge nun von den weiteren Untersuchungen ab, so Klinge. „Wir haben ja bislang nur ein Kurzgutachten.“

Anzeige

Täter war bislang unauffällig

Bislang habe der Täter noch keine Angaben dazu gemacht, warum er am Sonntag mit einem Messer auf mehrere Passanten losgegangen war. Bislang sei der Mann weitgehend unauffällig gewesen, sagte Klinge. Auch Nachbarn sei nach bisherigen Erkenntnissen nichts Besonderes an dem Mann aufgefallen. Ob ein grundlegende psychiatrische Störung vorliege oder eventuell eine kurzzeitige Episode, weshalb der Täter durchdrehte, müssten die weiteren Untersuchungen zeigen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei seinem Angriff mit einem Messer hatte der Tatverdächtige am Sonntag in der Robertstraße, zwischen Voß- und Ulrichstraße im Stadtteil List, wahllos auf Passanten eingestochen. Dabei verletzte er zwei Männer (30, 49), den 49-Jährigen, der bei seinem Fluchtversuch gestolpert und gestürzt war, durch Stiche in den Rücken so schwer, dass zunächst von Lebensgefahr ausgegangen war, was sich zum Glück nicht bestätigte.

Der mutmaßliche Täter floh danach Richtung Lützeroder Straße. Im Bereich der Celler Straße war er von Polizisten des Reviers am Welfenplatz gefasst worden, wobei der 40-jährige Widerstand leistete.

Von Andreas Krasselt