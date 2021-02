Hannover: Messerangriff am Maschsee – waren es mehrere Täter?

Hannover

Bei einem gewalttätigen Streit am Ufer des Maschsees in Hannover hat ein Unbekannter am Montagabend auf einen 33 Jahre alten Mann eingestochen und diesen schwer verletzt. Die Polizei wertete am Dienstagmorgen weitere Spuren aus und fahndete nach dem mutmaßlichen Täter, wie ein Beamter berichtete. Möglicherweise könne es sich auch um eine Gruppe von Angreifern handeln, in die Auseinandersetzung sollen mehrere Beteiligte verwickelt gewesen sein.

Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Zu seiner Identität und zu möglichen Motiven für die Tat wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Polizei wollte im Laufe des Tages einen Überblick über erste Ermittlungsergebnisse geben.

Im Einsatz: Taucher der Bereitschaftspolizei Braunschweig. Quelle: Frank Tunnat

Taucher suchen im See nach Spuren

Der Streit soll sich auf der nördlichen Ostseite des Maschsees etwa in Höhe des NDR-Landesfunkhauses abgespielt haben. Die Ermittler hatten noch am Abend den Uferstreifen und die angrenzende Wasserfläche nach Spuren und möglichen Waffen abgesucht. Dabei waren auch Taucher im Einsatz. Es gab zudem Zeugen, deren Aussagen ausgewertet werden sollten.

Dass Stiche die Ursache für die Verletzungen des Mannes sind, sei inzwischen sicher, hieß es am Dienstag. Weitere Punkte müssten noch untersucht werden.

Von lni