Hannover

In Höhe des NDR-Funkhauses am Rudolf-von-Bennigsen-Ufers kam es am Montagabend laut Polizei zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Ermittler, die kurz vor 18 Uhr alarmiert wurden, konnten aber bislang noch nicht feststellen, wie viele Personen daran beteiligt waren, wie alt sie sind und was der Grund für die Auseinandersetzung war.

Messer als Tatwaffe

Fest steht: Eine Person ist schwerer verletzt worden, musste in die Klinik gebracht werden. Aufgrund des Verletzungsbildes gehe man von einer Stichwaffe aus, die bei dem Angriff verwendet wurde, so ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei sucht den Tatort nun nach weiteren Hinweisen oder Waffen ab, auch der Maschsee werde abgesucht.

Mehr in Kürze

Von Zoran Pantic