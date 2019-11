Hannover

Ein Messegast der zurzeit in Hannover stattfindenden Agritechnica ist nach Polizeiangaben von einem bislang unbekannter Mann am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr am Steintor zunächst geschlagen, dann von ihm ausgeraubt worden. Der stark alkoholisierte 34-jährige Messegast hatte einer am Boden liegenden Frau helfen wollen und dabei sein Mobiltelefon verloren, so die Polizei weiter. Bei der Suche nach dem Handy sprach er mehrere Passanten an und bat ihnen Geld an, wenn sie ihm dabei helfen würden – zum Beweis wedelte er dabei mit einem Bündel Geldscheinen um sich.

Unbekannter schlägt zu und raubt Geldbündel

Dabei muss der Messegast dann an den Falschen geraten sein, denn plötzlich schlug ihm ein Unbekannter ins Gesicht und entriss dem Messegast dann das Bündel. Um wie viel Geld es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Mit der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte 34-Jährige verständigte dann von einer Telefonzelle aus die Polizei.

Räuber mit roter Jacke soll etwa 1,80 Meter groß sein

Seinen Angaben zufolge ist der Räuber etwa 1,80 Meter groß, um die 30 Jahre alt und war mit einer roten Jacke bekleidet. Hinweise zum Täter oder zum Tatablauf nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter Telefon 0511 10928 20 entgegen.

Von Andreas Voigt