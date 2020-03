Es ist ein weiterer harter Schlag. Für die Messe AG natürlich – die erste Absage der Industrieschau in der 73-jährigen Geschichte. Aber auch für Gastronomen und Hoteliers. Für alle, die gehofft haben, im Sommer wird das Leben wieder einigermaßen normal laufen. Nun ist klar: Das passiert nicht. Eine Rückkehr zur Normalität stellt dies nicht in Aussicht, meint NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.