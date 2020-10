Hannover

Krisensitzung im Rathaus: Oberbürgermeister Belit Onay und Stadtkämmerer Axel von der Ohe haben den Fraktionschefs am Freitag klargemacht, wie schlecht es um die Deutsche Messe und den Flughafen bestellt ist. Beide Unternehmen brauchen Bürgschaften in Millionenhöhe.

Am Ende der vertraulichen Sitzung stand kein Ergebnis. Die Politik hat erheblichen Beratungsbedarf. Schon in der kommenden Woche soll es ein zweites Treffen geben.

Auch Land betroffen

Nach Informationen der NP braucht die Deutsche Messe 100 Millionen Euro. Auf die Stadt Hannover würde entsprechend der Anteilsverhältnisse eine Bürgschaft in Höhe von 48 Millionen Euro entfallen. Die anderen Gesellschafterinnen sind die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft für das Land sowie die Region.

Der Flughafen, der noch im vorigen Jahr 2,4 Millionen Euro an Gewinn ausschütten konnte, ist tief in den roten Zahlen gelandet. Er braucht eine Bürgschaft von 60 Millionen Euro – wovon auf die Gesellschafterin Stadt (die ebenso wie das Land 35 Prozent der Anteile hält) eine Summe von 21 Millionen Euro entfiele. Dritte im Bund ist da die iCon Flughafen GmbH.

Verluste sehr hoch

Flughafenchef Raoul Hille hatte schon im August gesagt: „Wir erwarten dieses Jahr einen Verlust in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Ich rechne nicht mehr damit, dass wir zum Jahresende das Niveau der Hälfte des Vorjahresverkehrs erreichen.“ Wegen der Entwicklung der Coronazahlen und des Lockdowns im November dürfte der Verlust noch größer werden.

Der Deutschen Messe ist durch Corona der Großteil ihres Geschäfts weggebrochen. Sie hat ein Zukunftskonzept erarbeitet, um das gestritten wird. Vorgesehen ist, dass mehr als ein Drittel der Jobs wegfallen und die Belegschaft von etwa 760 um gut 290 Mitarbeiter geschrumpft wird. Zur wirtschaftliche Lage heißt es aus Unternehmenskreisen, man erwarte ein Defizit von gut 85 Millionen Euro und die interne Umsatzerwartung 2021 sei von 335 Millionen Euro auf höchstens 225 Millionen Euro gesenkt worden.

Streit um Jobabbau

Die IG Metall wirft dem Messe-Vorstand und Vertretern der Anteilseigner Stadt Hannover und Land Niedersachsen im Aufsichtsrat vor, das Betriebsverfassungsgesetz missachtet zu haben und gemeinsam den Plan für einen umfangreichen Jobabbau erstellt zu haben.

„Stilloses Verhalten“ wirft der Messe-Betriebsrat dem Vorstand in einem Schreiben vor, das der NP vorliegt. Zukunftslösungen dürften nicht „durch Tarifflucht, übermäßigen Personalabbau und Outsourcing geprägt“ sein. Der Vorstand solle nicht von drohender Insolvenz sprechen. „Es sei denn, Sie zeigen uns gegenüber umgehend auf, dass die Voraussetzungen zu einem Insolvenz- oder Schutzschirmverfahren erfüllt sind und Sie an der Ausarbeitung eines entsprechenden Insolvenzantrags bereits arbeiten.“

Um diesen heftigen Streit geht es beim Beratungsbedarf für die Bürgschaft allerdings weniger. Offenbar wollen die Fraktionen genau wissen, wie der Bund beide Unternehmen mit der Corona-Soforthilfe unterstützt hat. Die Laufzeit der Kredite liegt bei sechs Jahren – es müsste also eine Prognose dazu geben, ob Messe und Flughafen dann wieder in der Gewinnzone sind. Der Rat wird sich eine Entscheidung nicht einfach machen – schließlich fehlen auch in Hannovers Etat Steuereinnahmen in Millionenhöhe.

OB Onay wollte, weil vertraulich, zum Treffen im Rathaus wenig sagen. Einziges Statement von ihm: „Die Deutsche Messe-AG ist für Hannover systemrelevant. Die Coronakrise trifft das Unternehmen in besonderem Maße und das aktuelle Infektionsgeschehen macht die Situation nicht leichter. Als Stadt wollen und werden wir unsere Möglichkeiten nutzen, das Unternehmen zu unterstützen. Ich appelliere an alle Beteiligten, die nun anstehenden, schwierigen Gespräche zur Zukunft der Messe in Ruhe und Sachlichkeit zu führen.“

Von Vera König