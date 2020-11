Hannover

Der Vorstand der Deutschen Messe AG fürchtet eine drohende Zahlungsunfähigkeit – und zwar schon zum Jahresende, sollte man sich mit Gewerkschaft und Betriebsrat nicht über den Umbau des Unternehmens verständigen, bei dem etwa 290 der derzeit rund 750 Stellen abgebaut werden könnten. Zudem rechnet die Messe für dieses Jahr mit einem Verlust von etwa 100 Millionen Euro. In den kommenden zwei Jahren werden insgesamt etwa weitere 100 Millionen Euro Verlust erwartet.

„Wenn es keine Einigung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber gibt, ist die Finanzierung für das kommende Jahr nicht sichergestellt. Dies würde zwangsläufig zu einem Insolvenzantrag mit anschließender Sanierung im Schutzschirmverfahren führen“, sagte Messesprecher Onuora Ogbukagu der NP.

Schulden und Kredit

Weil wegen der Corona-Pandemie sehr viele Veranstaltungen ausgefallen sind, hat das Unternehmen 200 Millionen Euro neue Schulden angehäuft. Der Sprecher bestätigte, das die Messe im Kern den oben genannten Verlust von 100 Millionen Euro erwarte und einen Kredit von 122 Millionen Euro benötige. Voraussetzung für den Kredit ist eine Bürgschaft der Anteilseigner Stadt Hannover und Land Niedersachsen. Die Bürgschaften dürfte es nur geben, wenn die Arbeitnehmerseite erhebliche tarifliche Zugeständnisse macht, berichtet die HAZ unter Verweis auf Informationen aus der Landesregierung.

Stadt und Land sollen Bürgschaften über je 48 Millionen Euro geben, damit sich die Messe bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW, gehört dem Bund) Geld leihen kann. Schon im Jahr 2009 hatte die Messe eine Finanzhilfe von 250 Millionen Euro aus Steuergeld erhalten.

Forderungen der Arbeitnehmer

Gewerkschaft und Betriebsrat werfen dem Messe-Management vor, mit ihrem Szenario Druck auszuüben und nahezu erpresserisches Verhalten zu zeigen (NP berichtete). Sie haben einen Forderungskatalog vorgelegt, über den erstmals am Montag gesprochen wurde. Darin enthalten sind etwa folgende Forderungen: Die Anteilseigner Land und Landeshauptstadt sollen sich mit einer Kapitalerhöhung engagieren, Personalabbau in Hannover dürfe „wenn überhaupt“ nur sozialverträglich stattfinden.

Außerdem dürfe es kein Outsourcing (Auslagerung oder Ausgliederung) in nicht tarifgebundene Betriebe geben, denn das sei Tarifflucht. Der Vorstand soll auch ein Konzept für Neugeschäft erarbeiten, mit dem jährlich zehn Millionen Euro Mehrumsatz am Standort Hannover erlöst werden könne. Darüber hinaus soll die Messe im Jahr 2021 weiter Kurzarbeit nutzen, um durch die Krise zu kommen.

„Keine Kündigungen“

„Unser Zukunftskonzept setzt den Fokus auf mehr Vertrieb und Neugeschäft bei gleichzeitiger Senkung der Sach- und Personalkosten“, erklärt Ogbukagu und versichert: „Der Personalabbau soll bis 2027 erfolgen und zwar ausschließlich sozialverträglich. Kündigungen wird es nicht geben.“

IG-Metall-Sprecher Dennis Olsen sagte der NP dazu, dass „am Ende, wenn es gar nicht mehr anders geht, auch sozialverträglicher Stellenabbau verhandelbar ist – wenn das Gesamtkonzept stimmt“. Klar sei, dass „für ein gemeinsames Eckpunktepapier alle etwas machen müssen“. Die nächste Gesprächsrunde dazu ist am Freitag.

SPD fordert Hilfe

Die SPD-Ratsfraktion Hannover erklärt angesichts der kritischen Situation von Messe und Flughafen, dass beide „wichtige Säulen für den Wirtschaftsstandort Hannover“ seien, weshalb „die Anteilseigner zügig den Weg für finanzielle Unterstützungen der beiden Unternehmen freimachen müssen“. Mit dem Ziel, „einerseits eine kurzfristige Existenzsicherung und andererseits – vor allem bei der Messe – eine zukunftsgerichtete Neukonzeption zu ermöglichen“.

Die Fraktion bekenne sich „uneingeschränkt“ zu den bei Messe und Flughafen beschäftigten Arbeitnehmern, denn diese „haben die aktuelle Lage der beiden Unternehmen nicht verschuldet“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Lars Kelich erklärt weiter: „Wir rufen alle Parteien im Rat (…) auf, sich den Ernst der Lage vor Augen zu führen und Verantwortung zu übernehmen.“ Jetzt sei „nicht der Zeitpunkt für politische Profilierungsambitionen“, denn es gehe „um die Sicherung von Existenzen“ vieler Arbeitnehmer. - daher müssten die beiden Unternehmen unterstützt werden. Eine Entscheidung über Bürgschaften für die Messe (48 Millionen Euro) und Flughafen (21 Millionen Euro) wurde Ende vergangener Woche vertagt – die CDU hatte noch Beratungsbedarf angemeldet.

Der Haushaltsausschuss des Landtags will am Mittwoch in vertraulicher Sitzung beraten, wie die Hilfe konkret aussehen soll.

