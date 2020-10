Hannover

Die Infa Mitte Oktober fand noch unter strengen Corona-Auflagen statt, auch für die Pferd & Jagd in Hannover wurde ein Sicherheitskonzept entwickeln. Am Donnerstag teilten die Veranstalter jedoch mit, dass Deutschlands größte Messe für Reiter, Jäger und Angler abgesagt werden muss. Sie sollte vom 10. bis 13. Dezember stattfinden.

Zwar hatte die Region Hannover als Behörde das Sicherheitskonzept und die Messe genehmigt, aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Entwicklung der Pandemie mache jede Planungssicherheit zunichte, so Carola Schwennsen, Geschäftsführerin bei Fachausstellungen Heckmann. „Wir können bei einer so großen Messe nicht bis zur letzten Minute warten, wie sich die Situation am Ende darstellt. Eine Absage kurz vor Messebeginn wäre für unsere Aussteller und für uns als Veranstalter eine größere wirtschaftliche Katastrophe.“

Zudem hätten bereits zahlreiche Aussteller und Partner ihre Teilnahme abgesagt, sodass die Messe an „Hochwertigkeit und Attraktivität verloren hätte“. Auch die geringen Besucherzahlen bei der Infa hätten gezeigt, dass solche Messen in Corona-Zeiten nur mit großen Einbußen durchzuführen seien. „Die Absage tut uns ausgesprochen weh. Aber wir hätten weder unserer Verantwortung nachkommen, noch unser Versprechen an Aussteller und Besucher halten können“, sagt Schwennsen. Die nächste Pferd & Jagd ist nun vom 9. bis 12. Dezember 2021 geplant.

