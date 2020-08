Kein Januar-Auftakt ins Jahr 2021 für die Messe AG: Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen vor allem im Ausland wird die Messe für Bodenbeläge um vier Monate in den Mai verlegt – Publikum und Aussteller kamen in diesem Jahr überwiegend aus dem Ausland. Im Mai gibt es dann auch zusätzliche Digitalangebote und eine Digitalkonferenz, kündigte die Messe AG am Montag an.