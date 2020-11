Hannover

Die notwendige Sanierung der finanziell angeschlagenen Deutschen Messe AG geht aller Voraussicht nach nicht ohne massiven Stellenabbau vonstatten. Der Aufsichtsrat der Messe AG hat sich am Mittwoch gegen die Stimmen der Arbeitnehmer für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes ausgesprochen, wie es die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) ausgearbeitet hatte. Und das sieht unter anderem das Schrumpfen der Belegschaft von etwa 750 um gut 290 Mitarbeiter vor, um Kosten zu sparen – eine Grundvoraussetzung der Anteilseigner für ihre Bürgschaft.

Wie aus Teilnehmerkreisen weiter zu erfahren war, gehen die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber-und Arbeitnehmervertretern am Donnerstag weiter – ab morgens um 8 Uhr und den ganzen Tag über. Bereits am Dienstag hatte es ein Spitzengespräch im Rathaus zur Zukunft der Messe AG gegeben, bei dem der Vorschlag von IG Metall und Betriebsrat, flexible Lösungen zu erreichen, nicht vom Tisch gewischt worden war. Letztendlich hat sich der Aufsichtsrat der Messe AG dem Vernehmen nach nun aber für die härtere Vorgehensweise mit starkem Stellenabbau entschieden.

Offenbar stehen nun harte Verhandlungen an: Bei der Deutschen Messe gilt ein mit der IG Metall vereinbarter Tarifvertrag, wonach etwa bis August 2024 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind und eine Mindestbeschäftigtenzahl festgeschrieben ist.

Durch Corona macht Messe rund 100 Millionen Euro Miese

Am Montag hatten die Gewerkschaft IG Metall und Betriebsrat dem Unternehmen noch ein Angebot gemacht – ein „Einigungsvorschlag in Millionen-Dimension“, wie es hieß. Laut IG Metall sei die Arbeitnehmerschaft bereit für eine „umfängliche und flexiblere Regelung von Kurzarbeit für 2021 inklusive einer grundsätzlichen Streichung von Aufstockungsbeiträgen“. Zudem würde man die „Streichung von übertariflichen Leistungen“ hinnehmen sowie auch die „Personalreduzierung kurzfristig um 50, mittel- bis langfristig um 150 Beschäftigte über Freiwilligenprogramm, ausgeweitete Vorruhestands-/Altersteilzeit-Regelung und natürliche Fluktuation“. Das zusammen, hatte die Gewerkschaft argumentiert, ergäbe allein für die nächsten vier Jahre ein Sparvolumen in Höhe einer „mittleren zweistelligen Millionensumme“, von 60 Millionen Euro war die Rede. Zudem gestehen die IG Metall und der Betriebsrat der Deutschen Messe AG zu, den Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen zu ändern. Im Gegenzug müsse das Unternehmen die Insolvenzdrohung vom Tisch nehmen.

Die Messegesellschaft hat in der Corona-Krise mit gravierenden Einnahmeverlusten zu kämpfen, unter anderem wegen der Absage der weltgrößten Industrieschau Hannover Messe. Deshalb steuert sie auf ein Minus in Höhe von 100 Millionen Euro zu. Auf Druck der Anteilseigner muss das Unternehmen die Kosten deutlich verringern: Land Niedersachsen und Stadt Hannover wollen nur dann für einen Kredit in Höhe von 122 Millionen Euro bürgen, wenn die Belegschaft deutlich schrumpft und die Beschäftigten künftig erheblich weniger verdienen. Der Vorstand will die Zahl der Stellen von 750 auf 480 verringern, übertarifliche Leistungen abschaffen und auch die Gehälter kürzen. Am Standort Hannover sollen die Personalkosten bis 2027 um knapp 30 Prozent sinken. Was davon umgesetzt werden kann, wird vielleicht schon am Donnerstag entschieden.

