Hannover

Die Polizei war am Mittwoch wieder einmal im Sondereinsatz im Stadtteil Mitte gegen Autoposer unterwegs. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Darunter auch einen Mercedes E53 AMG, mit dem ein 28-Jähriger gegen 21.45 Uhr ein illegales Rennen auf der Brühlstraße fuhr.

Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit überholte er mehrfach diverse Autofahrer „in riskanter Weise über alle drei Fahrstreifen“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Am Friederikenplatz sei er dann umgekehrt und habe erneut aufs Gas gedrückt, den Wagen enorm stark über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hinaus beschleunigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen des Verdachts eines illegalen Rennens an, den Mercedes zu beschlagnahmen.

Doch der 28-Jährige war nicht der einzige Pseudo-Rennfahrer. Fast zeitgleich ebenfalls gegen 21.45 Uhr verfolgte eine Zivilstreife einen schwarzen Mercedes CLS 63 oder C63 der AMG-Linie. Der unbekannte Fahrer beschleunigte aus der Rundestraße auf die Hamburger Allee kommend so stark, dass der Wagen schlingerte. Dann raste er über die Raschplatzhochstraße davon. Von dem Kennzeichen konnten die Zivilfahnder nur einen Teil erkennen, da sich auch immer wieder andere Fahrzeuge zwischen ihnen und dem Flüchtenden befanden.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten schätzten das Tempo des Fahrzeugs auf mehr als 200 Stundenkilometer, sodass sie von einer Verfolgung absahen, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Nach ihren Angaben saßen vorne in dem Mercedes zwei Männer mit südländischem Aussehen. Zeugen, die Hinweise zum Pkw oder den Insassen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511/109 28 20 zu melden.

Doch im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes wurden auch weniger gefährliche Vergehen geahndet. Immer wieder werden hochmotorisierte Pkw im Stadtzentrum auffällig, die durch starkes Beschleunigen oder riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner belästigen - oder eben sogar gefährden.

Protzer-Autos ohne Betriebserlaubnis

Gegen 18 Uhr stellten sie einen Bentley Continental GT in der Goethestraße fest, für den die Betriebserlaubnis aufgrund lackierter Heckleuchten und falschen Spurplatten erloschen war. In der Braunstraße wurde 50 Minuten später auch ein Mercedes CLS mit lackierten Heckleuchten und Scheinwerfern kontrolliert. Auch für dieses Fahrzeug ist daher die Betriebserlaubnis erloschen.

Zeitgleich beschleunigte ein Mercedes der S-Klasse (AMG) an der Fernroder Straße so stark, dass dadurch unnötig Lärm entstand. Die Polizei führte ein ermahnendes Gespräch mit dem 19-jährigen Fahrer aus Seesen und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Drei ähnliche Fälle verfolgte die Polizei gegen 19.15 Uhr in der Osterstraße (Audi S7), um 20.35 Uhr in der Hamburger Allee (Audi RS 4) sowie gegen 21.30 Uhr in der Celler Straße (Mercedes C-Klasse AMG). Trotz zeitlicher und räumlicher Nähe zu dem Vorfall mit dem Raser schließen die Beamten jedoch definitiv aus, dass es sich dabei um dasselbe Fahrzeug handelte.

Von Andreas Krasselt