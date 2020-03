Traurig, aber wahr: Auch in Hannover haben viele noch nicht verstanden, dass sie mit der Minimierung ihrer Sozialkontakte zur Eindämmung der Corona-Krise beitragen müssen. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Kröger, und seine Stellvertreterin, Laura Macke, starteten am Donnerstag einen Appell an die Vernunft der Menschen.