Hannover

Der Menschenjagd-Prozess vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Hannover ist geplatzt. „Es gab mehrere Corona-Erkrankungen von Prozessbeteiligten, sodass die Verhandlung ausgesetzt werden musste“, teilte Landgerichtssprecherin am Dienstag Annika Osterloh mit. Einen neuen Termin gebe es bislang noch nicht.

Der Prozess gegen sechs Angeklagte (31 bis 42 Jahre) wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch hatte am 8. Dezember 2021 begonnen. Zehn Verhandlungstage waren angesetzt. Etwa 30 Männer sollen am 2. November 2019 an einer Jagd auf „Schwarze“ im Steintor beteiligt gewesen sein. Sie seien mit Schlagstöcken und Schlagringen bewaffnet gewesen. Am Ende waren sieben Menschen verletzt. Sie trugen Rippen- und Nasenbeinbrüche davon.

Polizei vermutet Revierkämpfe im Drogenmilieu

Über das Motiv „nur die Schwarzen schlagen“ (so ein Schlachtruf der Täter) steht in der Anklage nichts. Da die Angeklagten einen Migrationshintergrund haben, ist ein rechtsextremer Beweggrund für die Straftaten eher ausgeschlossen. Die Polizei vermutet Verteilungskämpfe im Drogenmilieu als Ursache für den Gewaltausbruch.

Vier der sechs Anwälte hatten zum Prozessauftakt erklärt, dass sie einen Freispruch anstrebten. Oberstaatsanwältin Maren Stolper hatte für die beiden Haupttäter eine etwa vierjährige Haftstrafe als angemessen bezeichnet. Die Anwälte hielten für Ramazan K. (30) und Jihad M. (42) eine Bewährungsstrafe für angemessen.

Lesen Sie auch Hannover: Schwieriger Auftakt im „Menschenjagd-Prozess“

In einem zweiten Prozess sind weitere fünf Männer wegen der Menschenjagd vor einer anderen Strafkammer angeklagt. Die Verhandlung ist noch nicht anberaumt. Die restlichen etwa 19 Täter konnten nicht ermittelt werden

Von Thomas Nagel