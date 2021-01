Hannover

Wegen umfangreicher Leitungsarbeiten am Fernwärmenetz ist die Melanchthonstraße ( Vahrenwald) ab Montag, dem 11. Januar, zwischen Guts-Muths-Straße und Moorkamp für etwa sechs Monate nur als Einbahnstraße in Richtung Schulenburger Landstraße befahrbar.

Die Umleitung für den Gegenverkehr verläuft über die Schulenburger Landstraße – Engelbosteler Damm – Weidendamm – Kopernikusstraße sowie Philipsbornstraße und ist ausgeschildert. Für den Buslinienverkehr wird eine Umleitung über die Straße Moorkamp eingerichtet.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Haltestelle Scheelenkamp in Richtung Altenbekener Damm entfällt. Die Linie 121 hält ersatzweise an der Haltestelle Moorkamp der Linie 133 in Fahrtrichtung Melanchthonstraße. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich soweit möglich zu umfahren.

Von Andreas Krasselt